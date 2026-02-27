Με στόχο την υποστήριξη παιδιών των οποίων οι γονείς έχουν διαγνωστεί με σοβαρή ασθένεια, με καρκίνο ή έχουν αποβιώσει, το «Hope For Children» CRC Policy Center (HFC) και το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο (GMI) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας με αυτό τον τρόπο τις βάσεις για μια θεσμική και μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Η συνεργασία αυτή των δύο φορέων εδράζεται στην κοινή αναγνώριση ότι τα παιδιά που βιώνουν μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας τους μια σοβαρή ασθένεια ή την απώλεια γονέα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ψυχολογικής και συναισθηματικής επιβάρυνσης. Όπως αναφέρουν δε, η διεθνής εμπειρία και η επιστημονική τεκμηρίωση καταδεικνύουν ότι η έγκαιρη, οργανωμένη και συστηματική υποστήριξη των παιδιών μπορεί να περιορίσει ουσιαστικά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και στη συνολική τους ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, το οποίο θα ενσωματώνει την ψυχοκοινωνική φροντίδα των παιδιών στο ευρύτερο πλαίσιο ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης της οικογένειας. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζεται έμπρακτα ότι τα παιδιά αποτελούν συχνά τους «αόρατους αποδέκτες» της εμπειρίας της σοβαρής ασθένειας και ότι οι ανάγκες τους απαιτούν δομημένη και εξειδικευμένη προσέγγιση.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, οι δύο οργανισμοί, με τη στήριξη και εμπλοκή του Ιδρύματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΑΡΗΣ», θα συνεργαστούν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός πολυεπίπεδου προγράμματος που περιλαμβάνει: Τη συστηματική ταυτοποίηση παιδιών και οικογενειών που επηρεάζονται, την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση αναγκών, την παροχή στοχευμένων παρεμβάσεων για παιδιά και γονείς και την ενδυνάμωση και επιμόρφωση επαγγελματιών (ιατρικού προσωπικού, ψυχολόγων και εκπαιδευτικών), καθώς και πιλοτικές δράσεις σε επιλεγμένα σχολεία.

Σε δηλώσεις της η Εκτελεστική Διευθύντρια του HFC, Άντρια Νεοκλέους ανέφερε ότι αυτή η συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού φέρνει τον Οργανισμό δίπλα σε ακόμα περισσότερα παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Ο δρ Νικόλαος Ζαμπόγλου, Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος του Γερμανικού Ιατρικού Ινστιτούτου δήλωσε πως «στη διάγνωση καρκίνου, οι αφανείς ήρωες είναι τα παιδιά των καρκινοπαθών, που βιώνουν το βουβό τους δράμα, τον υπαρξιακό προβληματισμό και την ανασφάλεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο ασθενής, και οι επιπτώσεις στα παιδιά συχνά δεν γίνονται αντιληπτές στον βαθμό που δημιουργούνται. Αυτά τα παιδιά θέλουμε να στηρίξουμε και να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις στην πολυπλοκότητα των προβλημάτων που δημιουργούνται».