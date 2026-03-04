Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει η Κύπρος λόγω της έξαρσης του αφθώδους πυρετού, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να επικεντρώνουν πλέον την προσοχή τους στη θωράκιση των σημείων διέλευσης και τη διαχείριση των εκτροφών σε ευαίσθητες περιοχές.

Στο επίκεντρο των προληπτικών μέτρων βρίσκεται η περιοχή του Περγάμου, όπου οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε διευθετήσεις με τις Βρετανικές Βάσεις. Συγκεκριμένα, διασφαλίστηκε η εφαρμογή αυστηρών μέτρων απολύμανσης στα σημεία διέλευσης Περγάμου και Στροβιλιών, τα οποία εμπίπτουν στη Βάση Δεκέλειας.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε το πρωτόκολλο για την ασφαλή παραλαβή γάλακτος από τις εκτροφές του Περγάμου, μετά από συνεννόηση του προέδρου του Συνδέσμου Τυροκόμων με δύο εξουσιοδοτημένους μεταφορείς μετά τα κρούσματα στα κατεχόμενα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το πλάνο που εφαρμόζεται η παραλαβή θα γίνεται μέρα παρά μέρα. Κάθε βυτιοφόρο θα συνοδεύεται από λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από τη στιγμή της παραλαβής μέχρι την παράδοση στο γαλακτοκομείο.

Με βάση τη διευθέτηση συγκεκριμένος μεταφορέας θα παραδίδει σε συγκεκριμένο τυροκομείο, ενώ άλλος μεταφορέας θα εξυπηρετεί δύο άλλα τυροκομεία. Τα βυτιοφόρα θα παραμένουν στα σημεία παράδοσης μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη παραλαβή για αποφυγή επιμολύνσεων.

Παρά τα μέτρα αυτά, η εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδη πυρετού στις ελεύθερες περιοχές στις 19 Φεβρουαρίου έχει αλλάξει τη στάση του Συνδέσμου Τυροκόμου όπου με χθεσινή παρέμβαση καλεί την Κυβέρνηση να κλείσει τις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νεκρή Ζώνη.

Με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, ο Σύνδεσμος Τυροκόμων ζητά ακόμη πιο ριζοσπαστικά μέτρα, εκφράζοντας ανησυχία για τη δυσκολία ελέγχου στη Νεκρή Ζώνη.

Τα βασικά αιτήματα των τυροκόμων αφορούν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων εντός της Νεκρής Ζώνης στην περιοχή Περγάμου.

Περαιτέρω, ζητούν αυστηροποίηση ελέγχων στα σημεία διέλευσης και κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής για αποτροπή παράνομης διακίνησης ζώων και ζωοτροφών.

Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων τονίζει διαμένουν μόνιμα σε περιοχές εκτός ελέγχου της Δημοκρατίας, καθιστώντας την εποπτεία τους εξαιρετικά δύσκολη.

Στις 4.000 οι θανατώσεις ζώων

Η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, σε χθεσινή διάσκεψη Τύπου, περιέγραψε μια δραματική, αλλά ελεγχόμενη κατάσταση.

Μέχρι χθες το βράδυ είχαν θανατωθεί 1.300 αιγοπρόβατα σε Αραδίππου και Λιβάδια, ενώ ο αριθμός αναμένεται να ανέλθει στις 4.000. Όπως εξήγησε η κατάσταση με τα κρούσματα του αφθώδη πυρετού είναι σταθερή.

«Οι επιδημιολογικές διερευνήσεις συνεχίζονται με αρνητικά, μέχρι στιγμής, αποτελέσματα εκτός των 22 γνωστών μονάδων της Λάρνακας», ανέφερε η κ. Γεωργιάδου.

Την ίδια ώρα, είπε, η μάχη δίνεται και στο μέτωπο της πρόληψης.

Όπως ανέφερε ιδιώτες κτηνίατροι έχουν ήδη προμηθευτεί 26.000 δόσεις εμβολίων, καλύπτοντας 42 μονάδες εντός της μολυσμένης ζώνης.

Περαιτέρω, σημείωσε ότι ειδικά κλιμάκια καταγράφουν την αγοραία αξία ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Η κ. Γεωργιάδου υπογράμμισε την εγκυρότητα του κρατικού εργαστηρίου, τονίζοντας ότι είναι διαπιστευμένο και ελέγχεται ετήσια από την ΕΕ, καλώντας το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο.

Περαιτέρω, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν ότι οι θανατώσεις είναι υποχρεωτικές βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2020/687 και δεν επιδέχονται παρεκκλίσεων.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων για να διαφανεί αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την εισαγωγή ή τη διασπορά του ιού στις ελεύθερες περιοχές.

Καταλήγοντας, η κ. Γεωργιάδου απηύθυνε έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, σημειώνοντας ότι αν ο ιός εξαπλωθεί εκτός της ζώνης των 10 χλμ., οι επιπτώσεις για την κυπριακή οικονομία και την τυροκομία θα είναι ανυπολόγιστες.