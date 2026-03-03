Τα ξημερώματα στις 2/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης οδού Λήδρας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε διερχόμενη πεζή γυναίκα Ρουμανικής υπηκοότητας, η οποία απασχόλησε πολλές φορές στο παρελθόν το Τμήμα με λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκε να μεταφέρει στο σώμα της 10 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 600 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα. Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €800 ευρώ.

Σήμερα 3/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Κάτω Πύργου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε πρόσωπο με Κυπριακή υπηκοότητα. Κατά το έλεγχο εντοπίστηκε να μεταφέρει 60 λίτρα πετρελαίου τα οποία και κατασχέθηκαν. Αργότερα, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό του αδικήματος με την καταβολή ποσού €200 ευρώ, αφέθηκε να περάσει από το σημείο διέλευσης προς τις ελεύθερες περιοχές.

Επίσης σήμερα 3/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε Ελληνοκύπριος με συνοδηγό τον 21χρονο γιό του. Κατά το έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν σε τσαντάκι μέσης που φορούσε ο 21χρονος 4 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 γραμμάρια κάνναβης και 2 σπαστήρες. Άμεσα ειδοποιήθηκε η ΥΚΑΝ, μέλη της οποίας μετέβησαν στο σημείο όπου και τους παραδόθηκαν τα ναρκωτικά και οι εμπλεκόμενοι για την συνέχεια της διερεύνησης λόγω αρμοδιότητας.