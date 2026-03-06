Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εντόπισαν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού, αυτή τη φορά σε παράνομο υποστατικό στην περιοχή των Λιβαδιών. Η ανακάλυψη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς το συγκεκριμένο υποστατικό βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τις φάρμες που είχαν ήδη τεθεί υπό περιορισμό λόγω της νόσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού σε αριθμό αγελάδων εντός του παράνομου υποστατικού. Με βάση τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ήδη δρομολογηθεί η θανάτωση όλων των ζώων της μονάδας, καθώς και η υγειονομική ταφή τους, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού στην κτηνοτροφική ζώνη.

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον και ποινικές διαστάσεις, καθώς διερευνάται από κοινού από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία. Σημειώνεται ότι το εν λόγο υποστατικό δεν είχε κωδικό από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ενώ διερευνάται και ο τρόπος μεταφοράς των ζώων. Δεν αποκλείεται πιθανή μετακίνηση ζώων από και προς τις ήδη μολυσμένες περιοχές κατά παράβαση των διαταγμάτων.

«Η κατάσταση αξιολογείται ως σοβαρή λόγω της γειτνίασης του υποστατικού με τις ήδη πληγείσες μονάδες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Η κ. Γεωργιάδου απευθύνει έκκληση στους κτηνοτρόφους της περιοχής να τηρούν αυστηρά τα βιοασφάλειας.