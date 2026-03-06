Μέσα στην πρωτόγνωρη κατάσταση αβεβαιότητας που βιώνει η περιοχή του Ακρωτηρίου τις τελευταίες ημέρες, το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου των Γάτων παραμένει ένας χώρος ηρεμίας και πίστης. Παρά τις σειρήνες που ηχούν κατά διαστήματα και την αναστάτωση που προκάλεσε η έκρηξη από την επίθεση drone στη στρατιωτική βάση, οι δύο μοναχές, οι οποίες διαμένουν στη μονή, επέλεξαν να παραμείνουν στο χώρο που αποτελεί το σπίτι τους.

Το philenews βρέθηκε στο ιστορικό μοναστήρι, το οποίο θεωρείται ίσως το αρχαιότερο στην Κύπρο, και κατέγραψε τις μαρτυρίες της ηγουμένης, αδελφής Χριστοφόρας, και της μοναχής Ραφαηλίας. Οι δύο μοναχές περιέγραψαν στην κάμερά μας όσα βιώνουν τις τελευταίες ημέρες, αλλά και την απόφασή τους να παραμείνουν στη μονή, παρότι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη στρατιωτική βάση.

Όπως ανέφερε η μοναχή Ραφαηλία, εγκατέλειψαν τη μονή μόνο για λίγες ώρες την περασμένη Δευτέρα, ύστερα από έντονες πιέσεις από συγγενείς και φίλους. «Μας πίεσαν να φύγουμε για λίγο, για να είμαστε ασφαλείς. Φύγαμε το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά ήταν το χειρότερο βράδυ για μένα. Δεν μπορούσα να ηρεμήσω μακριά από το μοναστήρι», είπε χαρακτηριστικά.

Την επόμενη κιόλας ημέρα, όπως εξηγεί, αποφάσισαν να επιστρέψουν. «Το πρωί είπα στη γερόντισσα να πάμε πίσω. Γυρίσαμε στο μοναστήρι, κάναμε τον εσπερινό μας, τα διαβάσματά μας και εδώ νιώθουμε ηρεμία».

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τη στρατιωτική βάση των Βρετανών, οι δύο μοναχές δηλώνουν ότι δεν φοβούνται. «Ακούμε συχνά τις σειρήνες, αλλά δεν ακούσαμε ξανά τόσο δυνατούς κρότους όπως εκείνη την πρώτη νύχτα της έκρηξης από το drone. Εδώ αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια. Είμαστε κοντά στον Άγιο και έχουμε πίστη», ανέφερε η μοναχή.

Όπως λέει, οι σειρήνες έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινότητάς τους. «Τη νύχτα πάμε να ξεκουραστούμε και μπορεί να ακούμε τις σειρήνες, αλλά μας έγινε συνήθεια».

Την ίδια ώρα, η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή έχει επηρεάσει και τη λειτουργία της μονής, καθώς αρκετός κόσμος αποφεύγει πλέον να μεταβαίνει εκεί. «Αυτό είναι το δύσκολο. Ο κόσμος θέλει να έρθει για μνημόσυνα και λειτουργίες, αλλά πολλοί μας λένε ότι οι συγγενείς τους φοβούνται να έρθουν», προσθέτει η μοναχή Ραφαηλία.

Παρά τις ανησυχίες, η στήριξη που δέχονται από συγγενείς και φίλους είναι μεγάλη. «Μας πήραν τηλέφωνο πολλοί, ακόμη και άνθρωποι που δεν είναι συγγενείς μας, για να μας πουν να πάμε να μείνουμε κοντά τους. Τα παιδιά μου με περίμεναν να πάω σπίτι. Είχαμε πολλές προτάσεις φιλοξενίας. Τους ευχαριστούμε όλους, αλλά εμείς δεν θα φύγουμε».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ηγουμένη της μονής, αδελφή Χριστοφόρα, η οποία βρίσκεται στο μοναστήρι εδώ και 35 χρόνια. Όπως ανέφερε, στο παρελθόν είχαν υπάρξει και άλλα περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία. «Και παλαιότερα είχαν πέσει δύο πύραυλοι στον δίαυλο των Βρετανικών Βάσεων. Τότε ήρθε η Αστυνομία και μας ζήτησε να φύγουμε για λίγο. Πήγαμε στη Σφαλαγγιώτισσα και επιστρέψαμε το απόγευμα».

Σήμερα, όπως λέει, αισθάνονται ασφαλείς στον χώρο της μονής. «Δεν έχουμε προβλήματα εδώ, ούτε περιστατικά παραβατικότητας. Η Αστυνομία κάνει περιπολίες και ακόμη και για τις λίγες ώρες που φύγαμε είχαν την έγνοια του μοναστηριού».

Η ίδια εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς τις τοπικές αρχές. «Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος έχουν την έγνοια μας και ενδιαφέρονται συνεχώς». Ωστόσο, το μήνυμα των δύο μοναχών είναι ξεκάθαρο: «Ό,τι κι αν γίνει, εμείς εδώ θα μείνουμε».