Εντός του ερχόμενου Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το πολυαναμενόμενο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (Public Warning System – PWS), βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από αλλεπάλληλες ενστάσεις και ακυρώσεις διαγωνισμών.

Το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα επιτρέπει την αποστολή άμεσων ειδοποιήσεων στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών που βρίσκονται σε επηρεαζόμενες περιοχές, παρέχοντας οδηγίες αυτοπροστασίας σε δευτερόλεπτα.

Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού καταστροφών, όπως πυρκαγιά, σεισμός, εχθροπραξία, κτλ, το νέο σύστημα θα εντοπίζει το σήμα όλων των κινητών τηλεφώνων που βρίσκονται στην επηρεαζόμενη περιοχή.

Η Πολιτική Άμυνα θα αποστέλλει σήμα στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, το οποίο θα μεταδίδεται από όλες τις κεραίες κινητής που βρίσκονται στην επηρεαζόμενη περιοχή. Το μήνυμα δεν θα είναι το συνηθισμένο sms, αλλά θα αποστέλλεται μαζικά και θα εμφανίζεται αυτόματα σε όλα τα κινητά τηλέφωνα, με ήχηση έντονου ήχου συναγερμού, ακόμη κι αν είναι στο αθόρυβο, παρέχοντας οδηγίες για απομάκρυνση από την περιοχή ή οδηγίες με μέτρα αυτοπροστασίας.

Για τη λήψη της ειδοποίησης δεν θα χρειάζεται ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο ούτε να υπάρχει εγκατεστημένη εφαρμογή στο κινητό, ούτε και εγγραφή σε κάποια πλατφόρμα.

Επομένως, όλα τα μηνύματα θα αποστέλλονται από την Πολιτική Άμυνα, η οποία θα ενημερώνεται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πολέμου θα ενημερώνει η Εθνική Φρουρά, για τρομοκρατικό χτύπημα η Αστυνομία, για πυρκαγιές Τμήμα Δασών και Πυροσβεστική και σεισμό το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από το έργο, τονίζοντας ότι οι όποιες δυσκολίες ανήκουν στο παρελθόν και πως το χρονοδιάγραμμα για το καλοκαίρι του 2026 παραμένει απόλυτα εφικτό. «Ο στόχος που τέθηκε ευθύς εξαρχής για υλοποίηση τον ερχόμενο Ιούνιο είναι εφικτός και θα εφαρμοστεί», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του Υπουργείου.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το έργο, το οποίο θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ενημέρωση του πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πέρασε από συμπληγάδες. Ο πρώτος ανοικτός διαγωνισμός για το έργο είχε προκηρυχθεί το 2022 και κατέληξε σε ακύρωση τον Μάιο του 2024 μετά από προσφυγές που υποβλήθηκαν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών λόγω κακής σύνθεσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ακολούθησε επικοινωνία από πλευράς της Πολιτικής Άμυνας με τη Νομική Υπηρεσία για να διερευνηθεί κατά πόσο το έργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θέμα ασφάλειας και άμυνας που αφορά τα ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας της Δημοκρατίας και για τα οποία προβλέπεται διαφορετική και πιο σύντομη διαδικασία διαγωνισμού. Η Νομική Υπηρεσία απάντησε αρνητικά, αφού στην πρώτη προκήρυξη το έργο δεν είχε θεωρηθεί ως τέτοιο και δεν μπορούσε να αλλάξει καθεστώς.

Ως εκ τούτου, και για να αποφευχθούν νέες προσφυγές που θα προκαλούσαν εκ νέου καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και να θωρακιστεί η υλοποίηση του έργου, το Υπουργείο Εσωτερικών μετακάλεσε εμπειρογνώμονα από το εξωτερικό και, με τις υποδείξεις του, προχώρησε σε τροποποιήσεις και επανασχεδιασμό των εγγράφων του διαγωνισμού. Αποτέλεσμα ήταν η νέα προκήρυξη του έργου τον Δεκέμβριο του 2024, με χρονοδιάγραμμα υποβολής των προσφορών τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025. Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που ακολούθησε, ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουλίου 2025, ενώ η περίοδος υποβολής προσφυγών που προβλέπει η διαδικασία του διαγωνισμού εξέπνευσε στις 3 Αυγούστου 2025, χωρίς να υπάρξουν οποιεσδήποτε ενστάσεις προς την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, που θα ακύρωναν ξανά τον διαγωνισμό.

Μετά την παρέλευση των προθεσμιών για ενστάσεις, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025, κατακυρώνοντας οριστικά το έργο και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και την παράδοσή του ορίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παρά την ομαλή εξέλιξη μετά την κατακύρωση, προέκυψαν ορισμένα τεχνικής φύσεως ζητήματα με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τα οποία προκάλεσαν ανησυχία για ενδεχόμενες νέες καθυστερήσεις. Ωστόσο, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εσωτερικών σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του, το έργο υλοποιείται εντός των χρονοδιαγραμμάτων. «Υπήρχε ένα πρόβλημα με τους παρόχους, το οποίο θεωρώ ότι έχουμε επιλύσει. Άρα ο στόχος υλοποίησης τον ερχόμενο Ιούνιο που είχε τεθεί ευθύς εξ αρχής, είναι εφικτός και θα εφαρμοστεί», δήλωσε ο κ. Ιωάννου.

Η υλοποίηση του PWS αποτελεί ένα επιπρόσθετο μέτρο ενημέρωσης των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επικουρικά των υφιστάμενων εργαλείων ενημέρωσης. Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη αναδιοργάνωση του τομέα της Πολιτικής Προστασίας, την οποία η Κυβέρνηση έχει θέσει στην κορυφή της ατζέντας της και εφαρμόζει ήδη από το 2024.