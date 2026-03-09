Σε μια κίνηση που προκαλεί συγκίνηση αλλά και προβληματισμό για την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, ιδιοκτήτης μεγάλης κτηνοτροφικής μονάδας με περίπου 480 αγελάδες ζήτησε ο ίδιος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες την άμεση ευθανασία του κοπαδιού του. Ο λόγος; Η αδυναμία του να βλέπει τα ζώα του να ταλαιπωρούνται αβοήθητα από τον πόνο.

Οι αγελάδες παρουσιάζουν τα πιο σκληρά συμπτώματα της νόσου. Ανοιχτές, αιμορραγικές πληγές στο στόμα που τις εμποδίζουν να φάνε ακόμη και το πιο μαλακό χόρτο, και βαθιά έλκη στα πόδια που καθιστούν κάθε προσπάθεια να σταθούν όρθιες μια οδυνηρή εμπειρία.

Το στοιχείο που προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρχές είναι ότι η συγκεκριμένη μονάδα είχε εμβολιαστεί πλήρως. Παρά την πρόληψη, ο ιός κατάφερε να μολύνει τον πληθυσμό με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο, από τη στιγμή που δεν είχε αρχίσει ο οργανισμός να παράγει επαρκή αντισώματα.

Η εικόνα των ζώων που σέρνονται στο έδαφος με έντονη σιελόρροια και υψηλό πυρετό, ώθησε τον ιδιοκτήτη σε μια απόφαση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα επεισόδια που έχουμε δει σε άλλες περιοχές, όπου κτηνοτρόφοι, θολωμένοι από την απελπισία, προπηλακίζουν τους κρατικούς λειτουργούς.

Μόλις το περασμένο Σάββατο έχουμε γίνει μάρτυρες σκηνών έντασης, με κτηνοτρόφους να παρακωλύουν το έργο της θανάτωσης προσπαθώντας να σώσουν το βιός τους.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε παραγωγό να μας πιέζει να επιταχύνουμε τη διαδικασία θανάτωσης, όχι για να πάρει την αποζημίωση, αλλά για να σταματήσει το μαρτύριο των ζώων του», αναφέρει πηγή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Η διαδικασία της θανάτωσης και της υγειονομικής ταφής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 24 ωρών ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά.

Η θανάτωση των ζώων στη μολυσμένη με αφθώδη πυρετό μονάδα έρχεται μία μόλις μέρα μετά την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να επικοινωνήσει με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για εξεύρεση λύσης για διάσωση της κτηνοτροφίας.