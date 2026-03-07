Με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας αναστέλλονται προσωρινά οι θανατώσεις ζώων, ενώ αύριο αναμένεται η συνάντηση από τους αγροτικούς φορείς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η προσωρινή αναστολή θανατώσεων ζώων αποφασίστηκε έπειτα από οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

Παρεμπόδιση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στις θανατώσεις ζώων

Περιπλοκές προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας θανατώσεων ζώων, καθώς, όπως δήλωσε έγκυρη πηγή στο ΚΥΠΕ, σημειώθηκε παρακώλυση του έργου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από κτηνοτρόφους.

Όπως αναφέρεται, η κατάσταση που δημιουργήθηκε καθιστά αναγκαίο τον ανασχεδιασμό των συνεργείων που επιχειρούν στο πεδίο.

Την ίδια ώρα, αναφέρουν οι πηγές, το Υπουργείο Γεωργίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει υποβάλει αίτημα για τερματισμό των μαζικών θανατώσεων και εξέταση πιθανών προσαρμογών στη διαχείριση της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει διαφοροποίηση στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω της σοβαρότητας και της υψηλής μεταδοτικότητας της νόσου, ενώ οι προσπάθειες για αντιμετώπιση της κατάστασης συνεχίζονται.

Παγκύπρια εκστρατεία εμβολιασμών

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται από την Παρασκευή παγκύπρια εκστρατεία εμβολιασμών για την αντιμετώπιση του αφθώδη πυρετού, με ταυτόχρονους εμβολιασμούς σε όλες τις επαρχίες, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός και εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου Σωτηρία Γεωργιάδου.