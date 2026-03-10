Καζάνι που βράζει είναι οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη την Κύπρο, οι οποίοι σε μαζική χθεσινοβραδινή συγκέντρωση στη Χοιροκοιτία έδωσαν τελεσίγραφο μέχρι την Πέμπτη στην κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τρία αιτήματά τους.

Σε διαφορετική περίπτωση θα συνέλθουν ξανά και στο τραπέζι θα τεθεί η λήψη δυναμικών κινητοποιήσεων, όπως αναφέρθηκε στο philenews από κτηνοτρόφους.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν τα εξής:

Άμεση διακοπή της θανάτωσης ασυμπτωματικών ζώων Εμβολιασμός όλων των ζώων Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες

Όπως ανέφερε ο κτηνοτρόφος Αναστάσης Ζαννέττου, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν ένα «ναι» στα αιτήματά τους από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. «Αναμένουμε θετικό αποτέλεσμα και ευελπιστούμε ότι την Πέμπτη θα τελειώσει. Απαιτούμε να σταματήσουν όλες οι θανατώσεις ζώων, μέχρι το νέο διάταγμα/πρωτόκολλο και οι επόμενες αποφάσεις μας θα ληφθούν μετά την Πέμπτη», σημείωσε, προσθέτοντας πως «θα το παλέψουμε για να μην αφήσουμε να χάσουμε τα ζώα μας». Κληθείς να πει τι θα γίνει σε περίπτωση που η απάντηση για τις θανατώσεις είναι αρνητική, απάντησε πως θα συνέλθουν οι κτηνοτρόφοι Πέμπτη ή Παρασκευή και πολύ πιθανόν θα απαντήσουν με κινητοποιήσεις.

Κατά τη χθεσινοβραδινή συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης και αγανάκτησης, κάποιοι κτηνοτρόφοι ανέφεραν πως αίρουν την εμπιστοσύνη στην υπουργό Γεωργίας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ζήτησαν «το ξήλωμα της ηγετικής πυραμίδας», η οποία, όπως υποστήριξαν, από τον περασμένο Δεκέμβριο, «εκ του αποτελέσματος απέτυχε». Ζήτησαν, επίσης, την «άμεση αντικατάστασή τους με άτομα με πρακτική πείρα στην κτηνοτροφία, την κτηνιατρική και την επιδημιολογία». Ανάμεσα στα αιτήματα της συγκεκριμένης ομάδας κτηνοτρόφων είναι και η διοχέτευση εμβολίων στις φάρμες ώστε να γίνει ο εμβολιασμός σε μερικές μέρες και όχι σε μήνες.