Έρευνα άρχισε η Αστυνομία Λάρνακας, πλην των κρουσμάτων για τον αφθώδη πυρετό και για καταγγελίες στοχοποίησης κυβερνητικών κτηνιάτρων, αλλά και για βίντεο με αποκρουστικές εικόνες από τη θανάτωση ζώων μολυσμένων με τον ιό.

Οι καταγγελίες έγιναν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίας προς το ΤΑΕ Λάρνακας και αφορούσαν παραβίαση προσωπικών δεδομένων κτηνιάτρων αλλά και δημοσίευσης εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δεν έπρεπε να δουν το φως της δημοσιότητας για προστασία του κοινού. Σε συγκεκριμένο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και φαίνεται να τραβήχτηκε από υποστατικό στη Λάρνακα με κυβερνητικούς κτηνιάτρους να επιχειρούν θανάτωση προβάτων, έγινε καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» φαίνεται πως τραβήχτηκε από υπαλλήλους της φάρμας (πιθανόν ξένο προσωπικό) και στη συνέχεια άγνωστο πως βρέθηκε να είναι αναρτημένο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε άλλη περίπτωση, αναρτήθηκε βίντεο με θανατωμένα δεκάδες αιγοπρόβατα, σε μια προσπάθεια να καταδειχθεί η καταστροφή που γίνεται στον κτηνοτροφικό κλάδο, αφού οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τερματιστούν οι θανατώσεις ζώων και να αφήνονται μέχρι να αποβάλουν τον ιό.

Για το θέμα των καταγγελιών στην Αστυνομία αναφέρθηκε χθες και η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, κατά την ημερήσια ενημέρωση του Τύπου. Αναφορικά με τις διαδικασίες θανάτωσης των ζώων, σημείωσε πως «έχετε δει διάφορα βίντεο να κυκλοφορούν τα οποία ανησύχησαν την κοινή γνώμη, θέλω να τονίσω ότι αυτοί οι τρόποι θανάτωσης που χρησιμοποιούνται είναι οι ενδεδειγμένοι από την Κτηνιατρική Νομοθεσία για τις έκτακτες περιπτώσεις. Δηλαδή, το όπλο κρούσης και το φάρμακο ευθανασίας».

Η ίδια ανέφερε ότι καταγγελίες έγιναν και για βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνει θανατώσεις ζώων. Όπως είπε, «θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να βγαίνει προς τα έξω, ο κόσμος να βλέπει τι ενδείκνυται να γίνει σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση με τον ιό, δεν είμαστε σε μια ήσυχη και ήρεμη φάση. Ο ιός είναι πολύ μολυσματικός και μεταδοτικός και οφείλουμε να τον περιορίσουμε. Η θανάτωση είναι ένα μέτρο περιορισμού», πρόσθεσε.