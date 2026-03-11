Προβλήματα παρουσιάζει το πρωί της Τετάρτης (11/03) η ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. όπως φαίνεται και στην πιο κάτω εικόνα.

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας, με πολλούς πολίτες να εκφράζουν παράπονα πως δεν μπορούν να προβούν στην ανανέωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών είχε ενημερώσει το κοινό ότι η τελευταίας στιγμής ανανέωση αδειών κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήματος.

Συγκεκριμένα, η τελευταία ημέρα ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας για το 2026 είναι η Τετάρτη 11.3.2026 και ώρα 24:00 (μεσάνυχτα), ενώ ξεκίνησαν να ανανεώνονται από την Τετάρτη 7.1.2026.

Μέχρι και τις 8.3.2026 είχαν ανανεωθεί οι άδειες κυκλοφορίας 677.133 οχημάτων. Για ανανεώσεις που θα γίνονται μετά την Τετάρτη 11.3.2026, επιβάλλεται ως επιβάρυνση, το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.