Ασθενής ψηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ωστόσο χαμηλή πίεση από τα νότια αναμένεται να επηρεάσει το νησί το Σάββατο. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας από την Παρασκευή ενδέχεται να είναι κατά διαστήματα αυξημένες.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, παρόλο που τοπικά στο εσωτερικό θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 8 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι το πρωί κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ, αλλά σε νοτιοδυτικές περιοχές θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και μέχρι ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, όμως παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά στα ανατολικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Παρασκευή, θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ωστόσο νεφώσεις που σταδιακά θα αναπτυχθούν ενδέχεται το απόγευμα να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο. Την Κυριακή οι νεφώσεις προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο αναμένεται πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν: