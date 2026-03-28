Με την ευκαιρία της δωρεάς από την Εκκλησία της Κύπρου προς το ελληνικό κράτος, του κεντρικού οικήματος της Ελληνικής Πρεσβείας, επανέρχονται στη μνήμη και ιστορικά γεγονότα. Όπως για παράδειγμα, η δράση του προξενείου, πριν την ανεξαρτησία, η οποία σε κάποιες περιόδους ενίσχυσε τον αντικατοχικό αγώνα κατά των Βρετανών.

Κορυφαίος όλων ήταν ο Ρόδης Κανακάρης-Ρούφος, που διετέλεσε πρόξενος την περίοδο 1954 – 1956. Για τη δράση του οι Βρετανοί απαίτησαν από την Αθήνα να τον ανακαλέσει. Και η Αθήνα το έπραξε. Τον Ρόδη Ρούφο, έστω και μετά τον θάνατό του, θα πρέπει να τον τιμήσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Πέθανε το 1972 και είχε αναπτύξει έντονο αντιχουντικό αγώνα.

Κ.ΒΕΝ.