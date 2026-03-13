Σε τροχιά απότομης ανόδου βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στα νοικοκυριά και πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από το ιστορικό υψηλό του 2023, η ταχύτητα προκαλεί έντονο προβληματισμό, δεδομένου ότι η τάση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων είναι πέρα για πέρα ανησυχητική, με τις τιμές του πετρελαίου μπρεντ να ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Μέσα σε μόλις 14 ημέρες, οι καταναλωτές είδαν τις τιμές στις αντλίες να εκτοξεύονται, σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Η σύγκριση των σημερινών τιμών (13 Μαρτίου) με τα δεδομένα της 27ης Φεβρουαρίου αποκαλύπτει την έκταση της επιβάρυνσης:

Τύπος Καυσίμου Τιμή 27/02/26 Τιμή 13/03/26 Μεταβολή (ανά λίτρο) Βενζίνη αμόλυβδη 95 €1,314 €1,416 +10,2 σεντ Πετρέλαιο Κίνησης €1,410 €1,562 +15,2 σεντ Πετρέλαιο Θέρμανσης €0,949 €1,079 +13,0 σεντ

Το πετρέλαιο κίνησης δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση, με μια αύξηση που ξεπερνά τα 15 σεντ το λίτρο, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος μεταφορών και κατ’ επέκταση την εφοδιαστική αλυσίδα. Μεγάλη η αύξηση και στην βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων που ξεπερνάει τα 10 σεντ το λίτρο, ενώ αύξηση 13 σεντ καταγράφει και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Παρά το τρέχον κύμα ακρίβειας, η στατιστική προσφέρει μια μικρή παρηγοριά από τη στιγμή που οι τιμές σήμερα παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από την κορύφωση της κρίσης πριν από τρία χρόνια.

Στις 2 Νοεμβρίου 2023, πριν την παρέμβαση στον φόρο κατανάλωσης από πλευράς της Κυβέρνησης, το κόστος ήταν δραματικό:

• Η βενζίνη 95 ήταν κατά 13,4 σεντ ακριβότερη (€1,55).

• Το πετρέλαιο κίνησης ήταν κατά 14,7 σεντ ακριβότερο (€1,709).

• Το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν κατά 16,1 σεντ ακριβότερο (€1,24).

Η ανάλυση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026 αναδεικνύει ένα ενδιαφέρον παράδοξο για την κυπριακή αγορά, το οποίο οφείλεται κυρίως στη φορολογική πολιτική:

Η Κύπρος παραμένει μία από τις φθηνότερες χώρες της Ε.Ε. όσον αφορά την τελική τιμή, κυρίως λόγω χαμηλότερων συντελεστών φορολογίας.

• Βενζίνη 95: 2η φθηνότερη στην Ε.Ε. €1,320 μέση τιμή, σε σύγκριση με €1,639 μέση τιμή στη Ε.Ε.

• Πετρέλαιο Κίνησης: 4η φθηνότερη στην Ε.Ε. €1,401 μέση τιμή, σε σύγκριση με €1,608 μέση τιμή στην Ε.Ε.

Όταν αφαιρεθούν οι φόροι, η εικόνα αλλάζει, δείχνοντας ότι η Κύπρος εισάγει και εμπορεύεται το πετρέλαιο σε τιμές που την κατατάσσουν στη μέση της λίστας.

• Βενζίνη 95: 12η φθηνότερη €0,67 μέση τιμή.

• Πετρέλαιο κίνησης: 10η φθηνότερη €0,767 μέση τιμή.