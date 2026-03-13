Πριν από τις 25 Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρώσει η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τη διερεύνηση υποθέσεων μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών στον Δήμο Πάφου.

Ακολούθως τα πορίσματα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αναμένεται να υποβληθούν στον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου σε δύο περίπου εβδομάδες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τέσσερις με πέντε φάκελοι που παραλήφθηκαν από κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών για σκοπούς ελέγχου μισθώσεων τουρκοκυπριακών περιουσιών, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων που αφορούν τον Δήμο Πάφου βρίσκονται υπό μελέτη. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων που εξετάστηκαν φέρεται να μην προκύπτουν παρατυπίες, πέραν περιπτώσεων μονομερούς διαφοροποίησης του σκοπού χρήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις, πως φαίνεται να υπήρξε αλλαγή στον σκοπό παραχώρησης ακινήτων. Ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε παραχώρηση για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για παράδειγμα δημιουργία χώρου πρασίνου, τελικά ο χώρος αξιοποιήθηκε για διαφορετική χρήση, όπως για χώρο στάθμευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε παραχώρηση έγινε με σκοπό την κερδοφορία. Παρά ταύτα, η διαφοροποίηση του σκοπού χρήσης τελεί υπό περαιτέρω εξέταση.

Την ίδια ώρα, τέσσερις με πέντε επιπλέον περιπτώσεις παραμένουν υπό διερεύνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Οι έρευνες για τις συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός Μαρτίου.

Όπως προκύπτει από τους μέχρι στιγμής ελέγχους, στη μεγάλη πλειοψηφία των φακέλων που εξετάστηκαν φαίνεται να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες, νόμιμες διαδικασίες.

Οι τέσσερις με πέντε φάκελοι που βρίσκονται στο επίκεντρο φέρεται να αφορούν περιπτώσεις στις οποίες τις συγκεκριμένες περιουσίες διεκδικούσαν πρόσφυγες, ωστόσο η αρμόδια Επιτροπή έκρινε ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο να παραχωρηθούν στον Δήμο. Έλεγχοι για τις συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν διενεργηθεί τόσο πριν από έναν χρόνο όσο και πριν από τρία χρόνια, με τις διαδικασίες να βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης.

Ενδεικτικά, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών εξετάζει επιμέρους παραμέτρους κάθε υπόθεσης, προκειμένου να διαμορφώσει και να υποβάλει τις τελικές της διαπιστώσεις στον Κηδεμόνα.

