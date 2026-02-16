Μαγειρέματα και παρανομίες άνευ προηγουμένου εντόπισαν αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας στον Δήμο Πάφου με τουρκοκυπριακή ακίνητη περιουσία στον Μούτταλο, συνολικού εμβαδού σε 17.425 τ.μ.

Η εν λόγω περιουσία (υποστατικά και χώροι) που ήταν εκμισθωμένη στον Δήμο Πάφου κατέληξε υπό τη διαχείριση ιδιώτη/επενδυτή υπό συνθήκες που προκαλούν εύλογα ερωτήματα, ενώ όπως συνάγεται από τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές στα χέρια τους η υπόθεση έχει έντονη οσμή σκανδάλου.

Κι αυτό παρόλο που ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, σε μια από τις περιπτώσεις που ο «Φ» του έδωσε το βήμα για τα υπό διερεύνηση ζητήματα του Δήμου, δήλωσε πως όλα ήταν νομότυπα σχετικά με την επίμαχη περιουσία.

Τι εντοπίστηκε

Συγκεκριμένα, από τις έρευνες των Αρχών προκύπτουν τα ακόλουθα ευρήματα, τα οποία προκαλούν αίσθηση:

>> Ο Δήμος βγήκε σε προσφορές για να υπεκμισθώσει το ακίνητο στον Μούτταλο, χωρίς να έχει λάβει πρώτα άδεια από τον Κηδεμόνα, δηλαδή, την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

>> Ο Δήμος επέτρεψε στον ιδιώτη την αλλαγή χρήσης της υπεκμισθωμένης ακίνητης περιουσίας, παρόλο που η σύμβαση με τον Κηδεμόνα απαγόρευε κάτι τέτοιο.

>> Ο διαγωνισμός του Δήμου ήταν για λειτουργία αναψυκτηρίου, αλλά στη συνέχεια κι αφού πρώτα έγινε υπεκμίσθωση και σύμβαση με συγκεκριμένο ιδιώτη, η δημοτική Αρχή προέβη σε ενέργεια για να αναβαθμιστεί σε Σνακ Μπαρ. Ούτε κι αυτή η υποχρέωση τηρήθηκε, όμως. Κι αυτό γιατί ο επιτυχόντας προσφοροδότης το λειτουργεί ως εστιατόριο. Θα πρέπει να σημειωθεί και το εξής: Όταν ο Δήμος βγήκε σε προσφορές, ενδεχομένως να αποθαρρύνθηκαν άλλοι υποψήφιοι προσφοροδότες βλέποντας τον όρο για λειτουργία αναψυκτηρίου…

>> Υπάρχουν κι άλλα παρεμφερή ζητήματα: Ο Δήμος είχε εκδώσει πολεοδομική άδεια στον ιδιώτη προκειμένου τα υποστατικά στην τουρκοκυπριακή περιουσία να λειτουργούν αποκλειστικά ως σνακ μπαρ.

>> Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο ιδιώτης λειτουργούσε στην υπεκμισθωμένη περιουσία το εστιατόριο, χωρίς ο Δήμος να του έχει εκδώσει Άδεια Οικοδομής, Άδεια Επαγγελματικού Υποστατικού, Άδεια Ποτού και Άδεια Εκπομπής Ήχου.

>> Ο Δήμος υπεκμίσθωσε το ακίνητο σε φυσικό πρόσωπο και έκανε σύμβαση μαζί του. Ωστόσο, ο τελευταίος υπέβαλε ειδικό αίτημα ώστε να τροποποιηθεί η σύμβαση, να αφαιρεθεί το όνομά του και στη θέση του να τοποθετηθεί ως συμβαλλόμενο μέρος συγκεκριμένη εταιρεία, που έχει κι άλλους συμμετέχοντες.

Στα χέρια Εισαγγελέα

Όλα όσα αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ» στηρίζονται σε ντοκουμέντα που προέκυψαν κατά την έρευνα της Αστυνομίας Κύπρου (ΤΑΕ Πάφου και Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος) και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και βρίσκονται από τις 13/1/26 στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα που θα αποφασίσει αν θα διωχθούν ποινικά ή όχι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Έρευνα ΥΠΕΣ

Τα προαναφερθέντα ευρήματα είναι στο μικροσκόπιο του κλιμακίου του Υπουργείου Εσωτερικών που, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα μας το περασμένο Σάββατο, διερευνά το θέμα της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Όπως είχαμε σημειώσει την Παρασκευή μας είχε δηλωθεί αρμοδίως πως «όλες οι συμβάσεις με τον Δήμο Πάφου, ελέγχονται από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών που βρίσκεται στην Πάφο για επιτόπιο έλεγχο».

«Όλα νομότυπα»

Ερωτηματικά εγείρονται, όμως, και για τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. Όταν τον είχαμε ρωτήσει για την τουρκοκυπριακή περιουσία που υπεκμισθώθηκε σε ιδιώτη για σκοπούς λειτουργίας καφετέριας στον Μούτταλο είχε πει ότι όλα έγιναν νομότυπα σε συνεννόηση με τον Κηδεμόνα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Κι, όμως, όπως προκύπτει από στοιχεία η περιουσία υπεκμισθώθηκε στις 9/3/2021, ενώ ο Δήμος Πάφου δεν δικαιούτο. Η σύμβαση του Δήμου με τον Κηδεμόνα που του επέτρεπε υπεκμίσθωση συνήφθη αργότερα στις 17.6.2021.

Ολόκληρο το ιστορικό σε σχέση με τον διαγωνισμό για «αναψυκτήριο»

Υπεκμίσθωσε σε ιδιώτη πριν πάρει άδεια από Κηδεμόνα

Όπως αποκάλυψε ο «Φ» την περασμένη Παρασκευή την άνοιξη του 2022 έγινε καταγγελία στο ΤΑΕ Πάφου για ενδεχόμενη διασπάθιση δημοσίου χρήματος και παρανομίες. Η καταγγελία είχε τέσσερις πτυχές (τ/κ περιουσία στο Μούτταλο, υπηρεσιακού οχήματος δημάρχου, χρήση ποσού από ταμείο συντάξεων δημοτικών υπαλλήλων και παρανομες προσλήψεις).

Από τις έρευνες της Αστυνομίας και τη συνδρομή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναδεικνύεται και το ιστορικό της υπόθεσης του Μούτταλου:

>> Ο Δήμος Πάφου στις 28 Νοεμβρίου του 2020, προκήρυξε διαγωνισμό (αρ. 14/2020), για Χορήγηση Άδειας Χρήσεως Αναψυκτηρίου σε περιοχή στον Μούτταλο. Στις 9.3.2021, υπογράφηκε σύμβαση, για περίοδο 12 ετών, μεταξύ του Δήμου και του επιτυχόντα προσφοροδότη που ήταν φυσικό πρόσωπο.

>> Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν δικαιούτο να υπεκμισθώσει την εν λόγω περιουσία. Σύμφωνα με έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μετά από αίτημα του ΤΑΕ Πάφου, η σύμβαση μεταξύ Δήμου και κηδεμόνα που έδιδε στη δημοτική Αρχή τη δυνατότητα υπεκμίσθωσης υπεγράφη αργότερα στις 17.6.2021.

>> Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 23/3/2021 ενέκρινε αίτημα του επενδυτή όπως η υπογραφείσα μεταξύ τους σύμβαση, τροποποιηθεί ώστε αντί του ίδιου να είναι συμβαλλόμενο μέρος η εταιρεία … Στις 2/8/2023 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της υπό αναφορά εταιρείας τροποποιητική συμφωνία, με αναδρομική ισχύ από 10.2.2022.

>> Στις 15/6/2022 χορηγήθηκε άδεια για μετατροπές και αλλαγή χρήσης του αναψυκτηρίου σε σνακ μπαρ. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η χρήση της οικοδομής ήταν αυστηρά καθορισμένη όπως περιγραφόταν στα σχέδια και η οικοδομή έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως Σνακ Μπαρ (snack bar χωρίς μουσική).

>> Μετά από επιτόπιο έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (Μάιος 2023) διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε εστιατόριο. Την ίδια στιγμή ο Δήμος τουλάχιστον μέχρι και το φθινόπωρο του 2023 δεν έχει εκδώσει «Άδεια Οικοδομής», «Άδεια Επαγγελματικού Υποστατικού», «Άδεια Ποτού» και «Άδεια Εκπομπής Ήχου». Ταυτόχρονα, είχε διαπιστωθεί από την Ελεγκτική πως η δημοτική Αρχή δεν είχε λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αναστολή της λειτουργίας του υποστατικού.

Σε σημείωμα του τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στο ΤΑΕ Πάφου (φθινόπωρο 2023) στο πλαίσιο αιτήματος συνδρομής στη διερεύνηση, αναφερόταν ότι ο Δήμος Πάφου παρανομούσε, ενώ διαπίστωνε και ανοχή του σε παραβίαση της νομοθεσίας από τον ιδιώτη.

Τι μας είπαν Νουρής, Κωνσταντίνου και Ματθαιόπουλος

Σε επιστολή του το φθινόπωρο του 2023 προς τους αστυνομικούς ανακριτές που διερευνούσαν τις καταγγελίες σε βάρος του Δήμου Πάφου, ο τότε Γενικός Ελεγκτής, τόνιζε πως παράνομα ο Κηδεμόνας, δηλαδή ο Υπουργός Εσωτερικών, όπως σημείωνε χαρακτηριστικά, είχε δώσει δικαίωμα στον Δήμο Πάφου για υπεκμίσθωση της τ/κ περιουσίας.

Σημείωνε, ακόμη, πως ο τότε γενικός διευθυντής του Υπουργείου είχε γνώση για τη σύμβαση που επέτρεπε υπεκμίσθωση, παρά τις περί του αντιθέτου γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο «Φ» μίλησε με τον τότε υπουργό Νίκο Νουρή και τον δρα Κώστα Κωνσταντίνου, που διατελούσε γενικός διευθυντής του Υπουργείου. Ο πρώτος μας ανέφερε εν ολίγοις ότι πάντα ήταν προσεκτικός σε ζητήματα του Δήμου Πάφου, λόγω και των πρωτοβουλιών του δημάρχου εν σχέση με τ/κ περιουσίες και τα συναφή ζητήματα. Μας παρέπεμψε στον Γιώργο Ματθαιόπουλο, ο οποίος τότε ήταν διευθυντής Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, τονίζοντας, ωστόσο, ότι είναι βέβαιος πως ο τελευταίος ενήργησε νομότυπα και διόλου αυθαίρετα.

Ο δρ Κωνσταντίνου ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Τα θέματα αφορούν θεσμική ιδιότητα. Δεν έχει σημασία ότι ήμουν διευθυντής. Δεν είχε να κάνει τίποτα ο γενικός διευθυντής».

Ο κ. Ματθαιόπουλος αν και είπε πως δεν θυμάται τις ακριβείς συνθήκες της συγκεκριμένης υπόθεσης, εντούτοις πρόσθεσε ότι ο τυπικός όρος στις συμβάσεις, στη βάση νομοθεσίας, προβλέπει ότι ο Κηδεμόνας μπορεί να παραχωρήσει δικαίωμα υπεκμίσθωσης».