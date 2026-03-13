Δεν τα βρίσκουν τις 38 ψήφους που απαιτούνται για την τροποποίηση του Συντάγματος στο θέμα της παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Μετά από δύο και πλέον ώρες συζήτησης δεν κατέληξαν σήμερα στην έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών ενώπιον της οποίας βρίσκονται τρία κρίσιμα νομοσχέδια που αφορούν τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων για το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Αγκάθι αποτελεί η τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να δίνεται εξουσία στον Γενικό Εισαγγελέα να εξουσιοδοτεί γραπτώς την ΚΥΠ να προβαίνει σε παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μόνο για σκοπούς ασφάλειας της Δημοκρατίας και τώρα αναζητούν άλλες λύσεις.

Το ΑΚΕΛ δια του βουλευτή Άριστου Δαμιανού ξεκαθάρισε ότι δεν θα συναινέσει στην ψήφιση αυτής της πρόνοιας αν παραμείνει η τροποποίηση που αφορά σε εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα. Δήλωσε, ωστόσο, ότι θα αποδέχονταν άλλη τροποποίηση ώστε την έγκριση να την δίνει δικαστικός ή Επιτροπή.

Μετά την ξεκάθαρη αυτή θέση και ελλείψει της απαραίτητης προϋπόθεσης για έγκριση της τροποποίησης του Συντάγματος από τα 2/3 των βουλευτών, η συνεδρία με την κατ’ άρθρο συζήτηση διακόπηκε. Αυτή την ώρα οι βουλευτές στην παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα, του υπουργού Δικαιοσύνης και του Διοικητή της ΚΥΠ, συνέρχονται κεκλεισμένων των θυρών ώστε να βρεθεί η φόρμουλα και τα νομοσχέδια να οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας.

Κατά τη συζήτηση επί της αρχής των νομοσχεδίων, όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να δοθούν τα όπλα στις αρχές για να μπορέσουν να πατάξουν το οργανωμένο έγκλημα και να προστατευθεί η ασφάλεια της Δημοκρατίας, όμως, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δια του προέδρου του Μιχάλη Βορκά, διαχώρισε τη θέση του για την πρόνοια που αφορούσε στην εκχώρηση εξουσιών στον Γενικό Εισαγγελέα να δίδει γραπτή έγκριση στον Διοικητή της ΚΥΠ για παρακολουθήσεις για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας του κράτους. Στην Ευρώπη ανέφερε, αυτό γίνεται είτε από δικαστή είτε από Επιτροπή, ενώ έγινε αναφορά σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τούτου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης σε τοποθέτησή του ανέφερε ότι ίσως να είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε αυτό το εργαλείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της ασφάλειας του κράτους και τόνισε πως οι σημερινές συνθήκες με τις ανησυχίες του κόσμου ειδικά για το έγκλημα και της πολιτικής κατάστασης που ζούμε, η αναγκαιότητα εισαγωγής του υπερόπλου αυτού, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη την ψήφιση των νομοσχεδίων. Ο ίδιος απηύθυνε έντονη κραυγή έκκλησης για να ψηφιστούν τα νομοσχέδια.

Από πλευράς του ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής ανέφερε πως αν ψηφιστούν τα νομοσχέδια, θα δώσουν απίστευτα δυνατά όπλα για τη δημόσια ασφάλεια. Τα νομοσχέδια να εξεταστούν υπό το φακό της κρατικής ασφάλειας και το οργανωμένο έγκλημα για να είμαστε ένα βήμα μπροστά ειδικά για το έγκλημα που ταλανίζει όλη την Ευρώπη.

Ο διοικητής της ΚΥΠ Τάσος Τζιωνής τόνισε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ψηφιστούν τα νομοσχέδια για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του κράτους, χωρίς απαγορευτικούς όρους που θα δυσκολέψουν το έργο μας. Χρειάζεται να λυθούν τα χέρια μας για να κινούμαστε έγκαιρα, με εχεμύθεια, χωρίς διαρροές.