Άναψαν τα αίματα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά τη συζήτηση τριών κρίσιμων νομοσχεδίων που αφορά στην παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για σκοπούς πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Ένα από τα νομοσχέδια δίνει απ’ ευθείας εξουσία στον Γενικό Εισαγγελέα σε περιπτώσεις που αφορούν αποκλειστικά την ασφάλεια της Δημοκρατίας, να δίνει γραπτή έγκριση στον Διοικητή της ΚΥΠ για ν’ αρχίζουν παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Επειδή πρόθεση του προέδρου της Επιτροπής Νίκου Τορναρίτη ήταν να αρχίσει η κατ΄άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων, ώστε αυτά να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας το συντομότερο και πριν τη διάλυση της Βουλής, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, έθεσε θέμα διαδικασίας.

Παρεμβαίνοντας ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια στα μουλωχτά να περάσουν το νομοσχέδιο. Στη θέση αυτή σιγόνταρε και ο έτερος βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι τα νομοσχέδια για παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, είχαν ψηφιστεί από το 2020 και δεν εφαρμόστηκαν.

Συνεχίζοντας ο κ. Δαμιανού κάλεσε τον πρόεδρο της Επιτροπής να σεβαστεί τη διαδικασία, αναφέροντας ότι επί της αρχής έχουμε ερωτήματα. Εμείς ήρθαμε για να ενημερωθούμε, δεν είμαστε έτοιμοι για κατ’ άρθρον συζήτηση, τα κείμενα τα πήραμε χθες.

Ο κ. Τορναρίτης απάντησε ότι «για τα νομοσχέδια ενημερωθήκαμε σε κεκλεισμένων θυρών συνεδρία και η διαδικασία της κατ’ άρθρον συζήτηση έγινε πάρα πολλές φορές και λόγω του κατεπείγοντος προχωρούμε στην ανάγνωση. Εσείς προσπαθείτε να παρακωλύσετε τη διαδικασία», ανέφερε, απευθυνόμενος στον κ. Δαμιανού.

– Δαμιανού: Μην λαϊκίζετε

– Τορναρίτης: Εσείς λαϊκίζετε

– Πασιουρτίδης: Χθες. πήρα μήνυμα από τον Επίτροπο Επικοινωνίας, που είχε αποστείλει επεξηγηματικό σημείωμα επί των νομοσχεδίων και τρίτα λεπτά μετά ήρθε e-mail που έλεγε «αγνοείστε το». Τί έγινε υπήρξε παρέμβαση;

Επί του ζητήματος αυτού, ο εκπρόσωπος του Επιτρόπου ανάφερε ότι στην Επιτροπή στάληκε εκ παραδρομής. Τελικά, η Επιτροπή προχώρησε στην κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων στην παρουσία του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού Αστυνομίας.