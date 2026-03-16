Ενώπιον μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε από τη δημιουργία του τον Ιούλιο του του 2024 βρίσκεται ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), που προσπαθεί μέσω ενεργειών σε διάφορα επίπεδα, να πετύχει μηδενικές περικοπές νερού κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ένας στόχος διόλου εύκολος, με δεδομένη τη δραματική κατάσταση στα φράγματα, αλλά και τα πεπαλαιωμένα δίκτυα σε κάποιες περιοχές. Ο Οργανισμός ποντάρει σε έργα που ξεπερνούν τα €20 εκατ., αλλά και στη συμβολή των καταναλωτών για αντιμετώπιση της κατάστασης.

Αυτή τη στιγμή το ποσοστό των διαρροών (ατιμολόγητο νερό) στην επαρχία Λάρνακας, όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους βρίσκεται στο 34%, σε σχέση με 40% που ήταν όταν ανέλαβε ο Οργανισμός. «Θέλουμε να πέσει αυτό το ποσοστό κάτω από το 20% και είχαμε βάλει ως στόχο μείωση 5% ανά έτος. Τώρα το επιταχύνουμε, ωστόσο, χρειάζονται σημαντικοί πόροι για να το πετύχουμε», σημείωσε. Πρόσθεσε, ακόμη, πως «τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας, μας αναγκάζουν να προχωρήσουμε με μια σειρά μέτρων, με στόχο να εξοικονομήσουμε ποσότητες νερού για να μην χρειαστεί ο ΕΟΑΛ να κάνει περικοπές τους επόμενους μήνες. Είναι καθοριστική η συμβολή των πολιτών μας τους οποίους καλούμε να ανταποκριθούν, ώστε συλλογικά να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο». Ο κ. Χατζηχαραλάμπους τόνισε, εξάλλου, πως «ως Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης βρισκόμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων», σημειώνοντας πως «δεν έγιναν οι απαραίτητες υποδομές τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση και να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα».

25.000 έξυπνοι μετρητές και αναβάθμιση υποδομών

Όπως εξηγεί η διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας του Τομέα Ύδρευσης του ΕΟΑΛ, Αργύρω Φιλαρέτου, μια από τις πιο σημαντικές ενέργειες του Οργανισμού έχει σχέση με την ψηφιοποίηση, μέσω υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Ένα από τα μεγαλύτερα έργα είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνων υδρομετρητών. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 8.000 έξυπνοι υδρομετρητές, ενώ ο συνολικός στόχος των περίπου 25.000 υδρομετρητών προβλέπεται να υλοποιηθεί μέχρι τα μέσα του έτους με κόστος €5 εκατ.», σημείωσε. Παράλληλα, τοποθετούνται αισθητήρες πίεσης και ποιότητας σε κομβικά σημεία των δικτύων, ενισχύοντας τον έλεγχο και την παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «FRESHNESS», ο ΕΟΑΛ υλοποιεί, εξάλλου, πιλοτική δράση με περίπου 750 καταναλωτές σε Βάβλα, Λάγια, Σκαρίνου και Κάτω Λεύκαρα, μέσω εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης και αισθητήρες, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση σε πραγματικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται το «ψηφιακό δίδυμο» (Digital Twin) του δικτύου, μια ψηφιακή απεικόνιση της λειτουργίας του συστήματος, η οποία, βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών βλαβών, με έμφαση στις διαρροές. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε €250.000.

Πέραν από την επένδυση στην τεχνολογία, σύμφωνα με την κ. Φιλαρέτου, προχωρούν και συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υποδομές. Σε πορεία υλοποίησης βρίσκεται μεγάλο έργο αντικατάστασης πεπαλαιωμένων δικτύων και παροχών στην Ορόκλινη και σε περιοχές της Λάρνακας, με κόστος €2,6 εκατ., για το οποίο θα αντληθεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021–2027. Κονδύλι €250.000, εξάλλου, θα διατεθεί για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης σε περιοχή κοντά στον προσφυγικό συνοικισμό στα Λιβάδια.

Σ’ ό,τι αφορά στην κατασκευή υδατοδεξαμενών προχωρά το έργο ανέγερσης νέας στα Κλαυδιά, αξίας €4 εκατ., ενώ προγραμματίζεται κι άλλη στην Αραδίππου με κόστος €8,5 εκατ., η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου, των Λιβαδιών και της Ορόκλινης. Αυτή την περίοδο προωθούνται τα έγγραφα διαγωνισμού για μελέτη για τις απαιτούμενες υποδομές ύδρευσης της περιοχής Αραδίππου (υδατοδεξαμενή και αγωγός μεταφοράς), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις κατασκευαστικές εργασίες να εκτιμάται πως μπορεί να τελειώσουν εντός του 2029.

Για τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού δρομολογείται η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης στα τέσσερα δίκτυα των περιοχών του, η οποία θα αξιολογήσει συνολικά τη λειτουργία τους και θα περιλαμβάνει πρόβλεψη πληθυσμού για τα επόμενα 50 χρόνια, ώστε να καθοριστούν οι αναγκαίες υποδομές για αποδοτική, ασφαλή και βιώσιμη λειτουργία. Τέλος, κονδύλι που ξεπερνά συνολικά το €1,5 εκατ. θα διατεθεί για αντικατάσταση παλαιών οικιακών παροχών σε Κίτι, Αθηένου, Ορόκλινη και Λιβάδια, ενώ προγραμματίζεται εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας σε νέες περιοχές, καθώς και τοποθέτηση αισθητήρων σε επιλεγμένα σημεία στα δίκτυα ύδρευσης.

Η κ. Φιλαρέτου σημείωσε πως η μείωση των απωλειών δεν στηρίζεται μόνο στα μεγάλα έργα. «Ο ΕΟΑΛ επενδύει σε εξοπλισμό αιχμής για τον εντοπισμό διαρροών, καθώς και σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, που μπορεί να αξιολογεί γρήγορα τα δεδομένα και να οδηγεί τα συνεργεία με ακρίβεια εκεί όπου υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Παράλληλα, προωθούνται πρακτικά μέτρα καθημερινής λειτουργίας, όπως περισσότερα σημεία απομόνωσης, καλύτερη οργάνωση ελέγχων και στοχευμένες επιθεωρήσεις σε περιοχές με αυξημένες απώλειες, μειώνοντας τον χρόνο αποκατάστασης, περιορίζοντας τη σπατάλη και βελτιώνοντας την εμπειρία του πολίτη», είπε.

Ο ρόλος των πολιτών

Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες εξοικονόμησης νερού για τον Επαρχιακό Οργανισμό Λάρνακας, αφορά στην καλλιέργεια υδατικής συνείδησης. Πρόσφατα, μάλιστα, ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα με στόχο τη μείωση της ζήτησης κατά 10%, ώστε ν’ αποφευχθούν περικοπές. Σημειώνεται πως τα μέτρα ανακοινώθηκαν λόγω και της εξαγγελίας του του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για μείωση της προμήθειας νερού προς τους ΕΟΑ κατά 10%.

Τα μέτρα επικεντρώνονται σε εντατικοποίηση επιδιορθώσεων, αντικαταστάσεις προβληματικών παροχών, περιορισμό της παροχής νερού σε χώρους πρασίνου και νησίδες, αξιοποίηση γεωτρήσεων, διανομή ακροφυσίων στους καταναλωτές, εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της σπατάλης και εκστρατείες καλλιέργειας υδατικής συνείδησης. «Ο ΕΟΑΛ δεν τρέχει μόνο πίσω από βλάβες. Χτίζει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, με έργα, οργάνωση και συνεχή παρακολούθηση, ώστε τα δίκτυα ύδρευσης να γίνουν διαχειρίσιμα, αξιόπιστα και ανθεκτικά. Αυτό μεταφράζεται σε κάτι απλό για τον πολίτη: λιγότερες διακοπές, λιγότερες απώλειες, καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ασφάλεια του πολύτιμου φυσικού πόρου για το αύριο», ανέφερε καταλήγοντας η κ. Φιλαρέτου.