Σε ισχύ τίθεται από τις 7:00 το πρωί του Σαββάτου κίτρινη προειδοποίηση για βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους, η οποία θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 7:00 το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί, ενώ η συνολική βροχόπτωση είναι πιθανό τοπικά να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Χαμηλή πίεση με κέντρο στα νότια της Κύπρου, αρχίζει να επηρεάζει το νησί. Στην ατμόσφαιρα μέχρι την Κυριακή θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανόν να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ, ενώ οι ριπές τους, ιδιαίτερα στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια παράλια, αναμένεται να είναι ισχυρότερες και να φτάνουν μέχρι και τα 7 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι ταραγμένη, ωστόσο στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανόν να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά, ιδιαίτερα στα βόρεια και τα ανατολικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Αργότερα ωστόσο οι άνεμοι θα στραφούν δυτικοί ως βορειοδυτικοί και θα εξασθενίσουν, για να καταστούν γενικά ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά γενικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στο μηδέν στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τόπους αναμένονται βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως μετά το μεσημέρι. Σε περίπτωση καταιγίδας, δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και μέχρι την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.