Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που συνέβη χθες στην επαρχία Λευκωσίας και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό άντρα ηλικίας 91 ετών.

Η οδική σύγκρουση συνέβη λίγο πριν τη 1:00 χθες το μεσημέρι, σε δρόμο στα Λατσιά, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 28 ετών, παρέσυρε τον 91χρονο, ο οποίος κινείτο πεζός.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 91χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, ο 91χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αυτός κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή και εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Το Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.