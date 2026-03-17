Κοινή επιχείρηση σε υποστατικά στην Αγία Νάπα πραγματοποίησαν Τελωνείο και Αστυνομίας, εντοπίζοντας πλήθος παράνομων καπνικών προϊόντων, συσκευασιών με σακουλάκια νικοτίνη και μαϊμού ρουχισμόυ, τα οποία κατασχέθηκαν.

Στις 14/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων της Αστυνομίας διενήργησαν συντονισμένη επιχείρηση σε υποστατικά στην Αγία Νάπα για εντοπισμό εμπορευμάτων που διατίθενται κατά παράβαση των σχετικών νομοθεσιών του κράτους.

Κατά τους ελέγχους που έγιναν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε δύο υποστατικά παράνομα καπνικά προϊόντα, συσκευασίες με σακουλάκια νικοτίνης, σακουλάκια καπνού, μασώμενος καπνός καθώς και προϊόντα που παραβιάζουν Δ.Δ.Ι. (απομιμήσεις).

Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο υποστατικό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

39 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα

250 gr καπνού για στριφτό τσιγάρο

1 Kg και 50 gr καπνού για ναργιλέ

59 συσκευασίες με σακουλάκια καπνού

53 συσκευασίες μασώμενου καπνού των 100 gr το καθένα

69 συσκευασίες με σακουλάκια νικοτίνης

Ο ιδιοκτήτης του υποστατικού συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων που αφορούν στα καπνικά προϊόντα με την καταβολή ποσού €1.000. Οι συσκευασίες με τα σακουλάκια νικοτίνης παραδόθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας για περαιτέρω διερεύνηση.

Στο δεύτερο υποστατικό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

160 τεμάχια ρουχισμού και αξεσουάρ μόδας που παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (απομιμήσεις) γνωστών εμπορικών σημάτων

444 συσκευασίες με σακουλάκια νικοτίνης

Όσον αφορά τα προϊόντα απομιμήσεων έγινε αποδεκτό αίτημα του ιδιοκτήτη για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €350 και εγκατάλειψη των προϊόντων για καταστροφή. Οι συσκευασίες με τα σακουλάκια νικοτίνης παραδόθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας για περαιτέρω διερεύνηση.