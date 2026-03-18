Διάταγμα κράτησης δύο ημερών εξέδωσε, την Τετάρτη, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον ειδικού αστυφύλακα για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με υπόθεση που αφορά επίθεση εναντίον οδηγού εταιρείας φωτοεπισήμανσης στις 12 Μαρτίου στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.

Ο ειδικός αστυφύλακας έχει τεθεί με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, σε διαθεσιμότητα. Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί άλλο ένα πρόσωπο ηλικίας 37 ετών.

Σύμφωνα την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2.40 τα ξημερώματα της Πέμπτης ο 36χρονος εργαζόμενος οδηγός βρισκόταν με όχημα κινητής κάμερας φωτοεπισήμανσης, στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, σε χώρο στάθμευσης παρά την έξοδο Κουκλιών, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, για έλεγχο φωτοεπισήμανσης.

Τρία πρόσωπα στάθμευσαν στο σημείο το αυτοκίνητο τους και ο ένας αυτούς ζήτησε να μιλήσει με τον 36χρονο. Αφού ο 36χρονος άνοιξε το παράθυρο της πόρτας του οδηγού, άγνωστος άντρας φέρεται να εκτόξευσε σπρέι στο πρόσωπο του, ενώ τα άλλα δύο πρόσωπα φέρονται να κτύπησαν το αυτοκίνητο της εταιρείας, προκαλώντας σε αυτό ζημιές.

Ο 36χρονος εγκατέλειψε το σημείο με το όχημα του και μετέβη στον τοπικό αστυνομικό σταθμό όπου και προέβη σε σχετική καταγγελία. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

