Αύριο, Πέμπτη στις 09:00 αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Κακουργοδικείου Λευκωσίας επί του αιτήματος αποφυλάκισης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες σφετερισμού περιουσιών. Η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση για περισσότερους από 22 μήνες.

Στη σημερινή ακρόαση ενώπιον του Προέδρου Νικόλα Γεωργιάδη, ο συνήγορος υπεράσπισης Σωτήρης Αργυρού αγόρευσε υπέρ της αποφυλάκισης, επικαλούμενος νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον εύλογο χρόνο κράτησης. Όπως υποστήριξε, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στον όγδοο μάρτυρα ενώ απομένουν άλλοι 56, η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην κατηγορούμενη, και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης της δίκης παραμένει απροσδιόριστος.

Ο κ. Αργυρού σημείωσε ότι σε ανάλογες υποθέσεις σφετερισμού οι ποινές κυμάνθηκαν μεταξύ 15 μηνών και πέντε ετών, ενώ η κατηγορούμενη έχει ήδη υπερβεί τους 20 μήνες κράτησης. Παράλληλα, κατήγγειλε δυσχέρειες στην πρόσβασή του στην κατηγορούμενη στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και προβλήματα με την εύρεση μεταφραστή και την παράδοση μαρτυρικού υλικού σε κατανοητή γλώσσα.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου, αντέτεινε ότι οι συνθήκες κράτησης δεν συνιστούν παραβίαση, περιγράφοντας τις εγκαταστάσεις στη νέα πτέρυγα όπου διαμένει η κατηγορούμενη. Σημείωσε ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε υπέβαλε επίσημα παράπονα για τις συνθήκες κράτησης, ότι όλα τα αιτήματα της υπεράσπισης για πρόσβαση στις φυλακές έχουν εγκριθεί, και ότι ο χρόνος κράτησης παραμένει εντός των ορίων της νομολογίας. Είπε επίσης ότι η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει και κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία επισύρει σημαντική ποινή.

Στη σημερινή ακρόαση πραγματοποιήθηκε επίσης η εξέταση του Λοχία Κωνσταντίνου Αναστασίου, της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο οποίος κατέθεσε σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης. Ο μάρτυρας παρουσίασε φωτογραφίες, χάρτες εκτάσεων και στοιχεία από εφαρμογή μέτρησης εκτάσεων που εντοπίστηκαν στη συσκευή. Η υπεράσπιση προέβαλε σειρά ενστάσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν της είχε δοθεί εγκαίρως πρόσβαση στο σχετικό υλικό. Η εξέταση του μάρτυρα θα συνεχιστεί την Παρασκευή πρωί στις 10.30.

