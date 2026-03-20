Αυξημένες πιθανότητες βροχόπτωσης στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένης της Κύπρου, καταγράφει η μεσοπρόθεσμη κλιματική πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας για την περίοδο από 19 έως 31 Μαρτίου 2026, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ύψη βροχής πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη κλιματική πρόγνωση του Climate Watch Advisory Group του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), η περίοδος από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου 2026 αναμένεται να χαρακτηρίζεται από βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Οι εβδομαδιαίες κλιματικές αναλύσεις υποδεικνύουν θετικές ανωμαλίες βροχόπτωσης, με τα συνολικά εβδομαδιαία ύψη υετού να αναμένεται να κυμανθούν γενικά μεταξύ 25 και 75 χιλιοστών, ενώ σε εκτεθειμένες περιοχές ενδέχεται να καταγραφούν και υψηλότερα ποσά. Η πιθανότητα για συνθήκες υγρότερες του κανονικού εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 90% κατά την πρώτη εβδομάδα της περιόδου πρόγνωσης, ενώ για τη δεύτερη εβδομάδα κυμαίνεται μεταξύ 70% και 90%.

Για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσκαιρη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας και των υδρολογικών συνθηκών, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Σε περιπτώσεις έντονων φαινομένων ενδέχεται επίσης να παρατηρηθούν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, παρά τα συγκριτικά ευνοϊκά αυτά στοιχεία, η υδρολογική κατάσταση παραμένει απαιτητική, καθώς τα αποθέματα νερού εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα μετά από παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας. Ως εκ τούτου, η ορθολογική χρήση του νερού παραμένει απαραίτητη.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρακολουθεί την εξέλιξη των συνθηκών και θα εκδίδει σχετικές ενημερώσεις όπου απαιτείται.

Μεταξύ των χωρών που αναμένεται να επηρεαστούν από τις αυξημένες βροχοπτώσεις περιλαμβάνονται η Ιταλία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Κύπρος, ο Λίβανος και η Συρία.

Μετεωρολογικές Συνθήκες που επικρατούν

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από τη βόρεια Ευρώπη χαρακτηρίζεται από έντονη δυτική ροή, με αυλώνα (Trough)και ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια τμήματα να κατεβαίνουν στην ανατολική-νοτιοανατολική Ευρώπη και ταυτόχρονη ανάπτυξη ράχης (Ridge) υψηλών γεωδυναμικών υψών στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, που ευνοεί πιο σταθερές συνθήκες. Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου διαμορφώνονται πιο ασθενείς αλλά δυναμικά σημαντικές δομές, με κυκλωνική καμπυλότητα στην ανώτερη τροπόσφαιρα και παρουσία αποκομμένων χαμηλών, τα οποία λειτουργούν ως μηχανισμοί ενίσχυσης της αστάθειας.

Στην επιφάνεια, η Ευρώπη παρουσιάζει σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των βορείων και νοτιότερων περιοχών, όπου οι βόρειες περιοχές παρουσιάζουν έντονη βαροβαθμίδα και μετωπική δραστηριότητα ενώ οι νοτιότερες παρουσιάζουν συνθήκες αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η συνδυασμένη επίδραση ασθενούς βαρομετρικού χαμηλού, ανώτερης κυκλωνικής ροής και συσσώρευσης ψυχρής αέριας μάζας στην ανώτερη ατμόσφαιρα δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Η περιοχή επηρεάζεται από θερμότερες και σχετικά υγρές αέριες μάζες, με αποτέλεσμα οι συνθήκες να παραμένουν ήπιες θερμοκρασιακά αλλά με αυξημένη πιθανότητα αστάθειας σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η συνολική βροχόπτωση την εβδομάδα 10 Μαρτίου μέχρι 16 Μαρτίου: η Κύπρος βρίσκεται στην διαβάθμιση που αναφέρεται σε βροχόπτωση της τάξης των 10-25 χιλιοστών (Πηγή: DWD)