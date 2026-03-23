Εν μέσω μιας δύσκολης τουριστικής χρονιάς, γεμάτης με προκλήσεις, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η περιφερειακή σύρραξη στη Μέση Ανατολή, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) περιφέρειας Λάρνακας επενδύει σε ενέργειες παρουσίασης των πραγματικών δεδομένων στην Κύπρο, καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ολόκληρης της επαρχίας. Η ΕΤΑΠ Λάρνακας έθεσε ήδη σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο Σχέδιο Δράσης για το 2026, που στόχο έχει την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και την περαιτέρω ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Λάρνακας.

«Το πρόγραμμά μας παραμένει ευέλικτο και δυναμικό, ώστε να προσαρμόζεται στις τρέχουσες εξελίξεις και στις ανάγκες του τουριστικού τομέα. Οφείλουμε να το διαμορφώνουμε αναλόγως των εξελίξεων μ’ ένα πολυδιάστατο εύρος δράσεων, που αφορούν το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, τη διεύρυνση των ψηφιακών εργαλείων προβολής, αλλά και τη δημιουργία συνεργειών με άτομα που έχουν διεθνές εκτόπισμα και απήχηση», ανέφερε στον «Φ» η διευθύντρια της ΕΤΑΠ Λάρνακας, Νανά Ασμένη, προσθέτοντας πως δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις αγορές-στόχους. «Παράλληλα με τις παρεμβάσεις αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, η ΕΤΑΠ Λάρνακας υλοποιεί πρόγραμμα τουριστικού μάρκετινγκ και διεθνούς προβολής στις αγορές προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και οι χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης», εξήγησε, σημειώνοντας πως οι ενέργειες γίνονται σε συντονισμό με το υφυπουργείο Τουρισμού.

«Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης, προσπαθούμε κυρίως, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των ηλεκτρονικών μέσων προβολής μας, να δείχνουμε την πραγματική εικόνα με πολύ προσεγμένο λεκτικό», τόνισε η κ. Ασμένη, συμπληρώνοντας πως έχουν προγραμματιστεί για φέτος από την ΕΤΑΠ, πολλές δράσεις, στις οποίες σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ψηφιακή ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την επέκταση των καινοτόμων εφαρμογών που αναπτύχθηκαν. «Μέσα από το σύνολο των δράσεων που προγραμματίζονται για το 2026, η ΕΤΑΠ Λάρνακας επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την ποιότητα και την αυθεντικότητα του τουριστικού προϊόντος της επαρχίας, αναδεικνύοντας τόσο την πόλη όσο και τα χωριά της ως έναν ενιαίο και πολυδιάστατο προορισμό που συνδυάζει πολιτισμό, φύση, γαστρονομία και αυθεντικές εμπειρίες», σημείωσε.

Έργα στη Λάρνακα και τις κοινότητες

Σε πολλά επίπεδα, τόσο στη Λάρνακα όσο και στις κοινότητες της επαρχίας, θα κινηθούν οι δράσεις της ΕΤΑΠ για φέτος, που στόχο έχουν την προβολή της περιφέρειας Λάρνακας ως σύγχρονου και αυθεντικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το φετινό Σχεδίου Δράσης, όπως εξήγησε η κ. Ασμένη, που έχει τη στήριξη και των τοπικών Αρχών, δίδει ιδιαίτερη έμφαση σε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη, αναδεικνύουν την τοπική ταυτότητα των κοινοτήτων και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού της Λάρνακας.

Σημαντικό μέρος όσων θα υλοποιηθούν επικεντρώνεται στην ανάδειξη του τοπικού χαρακτήρα και της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και των κοινοτήτων. Στη Λάρνακα προγραμματίζονται, μεταξύ άλλων, βελτιωτικές δράσεις όπως η προσθήκη νέων γλυπτών στο Πάρκο Καλλιτεχνών Μεσόγειος, ο σχεδιασμός του κήπου δίπλα από το Ταχυδρομείο, που παρουσίαζε τα τελευταία χρόνια πολύ κακή εικόνα, η κάλυψη ακαλαίσθητων σημείων και η δημιουργία καλλιτεχνικού έργου graffiti με ιστορικά στοιχεία.

Στα Πάνω Λεύκαρα, δρομολογείται η αισθητική αναβάθμιση του γραφικού στενού της οδού Βασίλη Μιχαηλίδη, ενώ στη Βάβλα, θ’ αναβαθμιστούν οι ενημερωτικές πινακίδες που καθοδηγούν τους επισκέπτες στα μονοπάτια της φύσης. Στην Τόχνη, θα δημιουργηθεί πέτρινο ορόσημο καλωσορίσματος στην είσοδο της κοινότητας, ενώ θα φωταγωγηθεί και ο χώρος πίσω από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, με στόχο την ανάδειξή του. Στην Αθηένου, η ΕΤΑΠ Λάρνακας θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση του χώρου πρασίνου πίσω από το Καλλινίκειο Μουσείο, με διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από το τοπικό παραδοσιακό κέντημα βενίς. Επιπρόσθετα, στην Καλαβασό προχωρά η αποκατάσταση και τοποθέτηση αυθεντικών ιστορικών βαγονιών της παλαιάς αμαξοστοιχιίας για ανάδειξη της μεταλλευτικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων εμπειριών και σημείων ενδιαφέροντος, η ΕΤΑΠ θα έχει συμβολή στην ολοκλήρωση του Αγροκτήματος στον Άγιο Θεόδωρο, το οποίο θα προβάλλει βιωματικά την αγροτική ζωή και την τοπική παράδοση της υπαίθρου, ενώ συνεχίζεται και η συνεισφορά στην αξιοποίηση του Φάρου Περβολιών, ως νέου σημείου αναφοράς για την περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας στον τουρισμό. Γι’ αυτό προγραμματίζονται έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας στο Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής Λιβαδιών, καθώς και η υλοποίηση εισηγήσεων της σχετικής μελέτης προσβασιμότητας για σημεία ενδιαφέροντος της πόλης της Λάρνακας.

Η ΕΤΑΠ Λάρνακας συμμετέχει, εξάλλου, ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα που ενισχύουν τη βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού. Συγκεκριμένα, μέσω αυτών, υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και στην προώθηση της απασχόλησης στον τομέα της φιλοξενίας. Ταυτόχρονα, ξεκινά και η συμμετοχή σ’ ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει, σύμφωνα με τη διευθύντρια της ΕΤΑΠ, στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των επαγγελματιών του τομέα φιλοξενίας ώστε να μπορούν ν’ αναγνωρίζουν και ν’ ανταποκρίνονται σε περιστατικά έμφυλης βίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες.

Πρασινίζει κι άλλο η βραβευμένη παραλία Ορόκλινης

Η ΕΤΑΠ Λάρνακας θα συνεχίσει και φέτος τις δράσεις που ενισχύουν το πράσινο και τη βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του πολύ πετυχημένου προγράμματος «Εμπλουτίζοντας και Πρασινίζοντας τις Παραλίες», θα συνεχιστούν οι φυτεύσεις στο παραλιακό μέτωπο της Ορόκλινης, που χάρισε στη Λάρνακα το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου 2025.

Σημειώνεται πως τα τελευταία εννέα χρόνια έχουν φυτευτεί περισσότερα από 4.500 δέντρα στην περιοχή, τα 1.500 εκ των οποίων το 2025. Συγκεκριμένα, το 2025 φυτεύτηκαν στην παραλιακή ζώνη 146 φοινικόδεντρα, 730 μέρικοι, 40 αόρατοι, 40 καζουαρίνες, 30 πεύκα, 30 κυπαρίσσια, 25 ευκάλυπτοι και 40 μαστιχόδεντρα, ενώ στον αστικό πυρήνα προστέθηκαν 40 φίκοι άμστελ, 30 καζουαρίνες, 50 μαστιχόδεντρα, 160 χαρουπιές και 200 μουριές. Αντίστοιχα φέτος θα φυτευτούν κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Ορόκλινης δεκάδες άλλα δέντρα. Επιπρόσθετα, θα τοποθετηθούν θεματικά καθίσματα κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου της περιοχής.

Παράλληλα, στο παραλιακό πάρκο της Πύλας θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις δέντρων και θα τοποθετηθεί παιχνίδι zip wire για εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών, ενώ στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου προγραμματίζεται η δημιουργία κάδου ανακύκλωσης σε σχήμα ψαριού, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.