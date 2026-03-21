Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εισέρχεται η κυπριακή οικονομία και τα νοικοκυριά, καθώς το συνεχιζόμενο σφυροκόπημα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ως απόρροια της στρατιωτικής σύγκρουσης στο Ιράν, προκαλεί αλυσιδωτές εκρήξεις στις τιμές των καυσίμων.

Με την τιμή του πετρελαίου Brent να βρίσκεται στα $110 το βαρέλι, να έχει διπλασιαστεί μέσα σε ένα μήνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές να κλυδωνίζουν την προσφορά, η Κύπρος προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που χαρακτηρίζεται ήδη ως οδυνηρό.

Η Κύπρος, ως εισαγωγέας έτοιμων διυλισμένων προϊόντων, βρίσκεται εκτεθειμένη στον ημερήσιο δείκτη Platts Basis Italy. Η εικόνα από τις 27 Φεβρουαρίου, παραμονή της έναρξης των επιχειρήσεων, μέχρι σήμερα είναι δραματική: • Αργό πετρέλαιο (Brent): Αύξηση 51%. • Τιμή Platts αμόλυβδης 95: Άλμα 61%. • Τιμή Platts πετρελαίου κίνησης: Εκτόξευση 93%. • Τιμή Platts πετρελαίου θέρμανσης: Αύξηση 85%.

Η δραματική άνοδος των δεικτών Platts θεωρείται βέβαιο ότι θα υποχρεώσει την Κυβέρνηση σε ανάλογες κινήσεις, όπως η οριζόντια μείωση των φόρων κατανάλωσης, προκειμένου να αναχαιτιστεί το κύμα ακρίβειας που απειλεί να συμπαρασύρει τις τιμές όλων των βασικών αγαθών.

Σύμφωνα με τον δηλώσεις στον «Φ» του διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνου Καραγιώργη, οι μεταβολές αυτές στον δείκτη Platts είναι ο προάγγελος των νέων αυξήσεων που θα φτάσουν στις αντλίες τις επόμενες ημέρες, καθώς οι εγχώριες λιανικές τιμές προσαρμόζονται με μικρή χρονοκαθυστέρηση σε εβδομαδιαία βάση.

Τα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών αποκαλύπτουν το μέγεθος της επιβάρυνσης μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες πολέμου. Η τιμή της βενζίνης είναι ήδη ακριβότερη κατά 14,7 σεντ/λίτρο, του πετρελαίου κίνησης 24 σεντ/λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης 20,2 σεντ/λίτρο.

Η ακριβότερη τιμή για το πετρέλαιο κίνησης παγκύπρια έχει ήδη αγγίξει τα €1,719, προκαλώντας ασφυξία κυρίως στους επαγγελματίες των μεταφορών, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων. Η ακριβότερη τιμή της βενζίνης παγκύπρια είναι €1,546.

Οι σημερινές τιμές τείνουν να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τα ιστορικά υψηλά προηγούμενων κρίσεων. Ενδεικτικά, η σημερινή τιμή της αμόλυβδης (€1,461) είναι ήδη υψηλότερη από την τιμή του Μαρτίου του 2022 (€1,442), όταν η Κυβέρνηση είχε αναγκαστεί να επιβάλει μειωμένο φόρο κατανάλωσης, αλλά χαμηλότερη από τον Νοέμβριο του 2023 (€1,550). Το ίδιο σκηνικό και με τη σημερινή τιμή του πετρελαίου κίνησης (€1,650), που είναι ψηλότερη από την τιμή του Μαρτίου 2022 (€1,500), αλλά χαμηλότερη από τον Νοέμβριο του 2023 (€1,709). Παράλληλα, η σημερινή τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης (€1,151) είναι ακριβότερη από την τιμή τον Μάρτιο του 2022 (€1,025) και φθηνότερη από τον Νοέμβριο του 2023 (€1,240).

Η μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο της βενζίνης 95 οκτανίων για το έτος 2026 ανήλθε στα €1.330 ανά λίτρο, ενώ τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε στα €1.363 ανά λίτρο. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο του 2026 (€1.312 ανά λίτρο) η τιμή παρουσίασε αύξηση 5.1 σεντ ανά λίτρο ή 3.87%.

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης η μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο για το έτος 2026 ανήλθε στα €1.418 ανά λίτρο, ενώ τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε στα €1.490 ανά λίτρο. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο του 2026 (€1.397 ανά λίτρο), η τιμή παρουσίασε αύξηση 9.3 σεντ ανά λίτρο ή 6.67%.

Είδος Καυσίμου Μέση Τιμή (27/02) Μέση Τιμή (20/03) Συνολική Αύξηση

Αμόλυβδη 95 €1,314 €1,461 +14,7 σεντ/λίτρο

Πετρέλαιο κίνησης €1,410 €1,650 +24,0 σεντ/λίτρο

Πετρέλαιο θέρμανσης €0,949 €1,151 +20,2 σεντ/λίτρο