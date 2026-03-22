Εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και την προώθηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού, ανέφερε σήμερα ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας.

Σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το νερό που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε ότι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού «είναι επίκαιρη όσο ποτέ για την Κύπρο, καθώς είναι πλέον προφανές σε όλους μας ότι προμηνύεται ένα δύσκολο καλοκαίρι και μόνο με κοινές δράσεις και ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσμενή υδατική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα».

Όπως είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους «σε παγκόσμιο επίπεδο, εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και η αυξημένη ζήτηση ασκούν ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις στους υδάτινους πόρους. Αυτές οι προκλήσεις καθιστούν σαφές ότι η προστασία και η ορθολογική διαχείριση του νερού δεν είναι επιλογή, αλλά συλλογική ευθύνη».

Ως ΕΟΑ Λάρνακας, ανέφερε «εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και την προώθηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού. Παράλληλα, επενδύουμε στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, γιατί γνωρίζουμε ότι η βιώσιμη διαχείριση του νερού ξεκινά από την καθημερινή μας συμπεριφορά».

Αναφερόμενος στην εκδήλωση, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε πως έχει ως στόχο «να φέρει πιο κοντά την κοινωνία στο ζήτημα του νερού και να δώσει φωνή σε όλους, φορείς, οργανισμούς και πολίτες να καταθέσουν το μήνυμα τους και να εκφράσουν τη δέσμευσή τους. Το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο. ‘Κάθε Σταγόνα Μετρά, και μετρά μέσα από τις μικρές, καθημερινές επιλογές που, συλλογικά, κάνουν τη μεγάλη διαφορά», είπε, και σημείωσε πως «μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε έναν πολύτιμο πόρο και να τον διασφαλίσουμε για τις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι «ως Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζουμε την ιστορική σημασία μου έχει το νερό όχι μόνο για την επιβίωσή μας, αλλά και για το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι εάν δεν καταλάβουμε όλοι, και πρώτοι εμείς, τη σημασία ότι πρέπει να προστατεύουμε κάθε σταγόνα του νερού, αν δεν ξεκινήσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι να κατανοήσουμε αυτή τη σημασία, και μετά να έχουμε την απαίτηση από άλλους να πάρουν μέτρα για να προστατεύσουν αυτόν τον πολύτιμο πλούτο, τότε δεν θα πετύχουμε ούτε το ένα τέταρτο των αποτελεσμάτων, τα οποία θέλουμε».

Αρα, συνέχισε, «είναι πολύ σημαντική η σημασία της πρόληψης, η σημασία της εκπαίδευσης από τις μικρές ηλικίες να κατανοήσουμε ότι το μέλλον των επόμενων γενιών εξαρτάται από το πώς διαχειριζόμαστε το φυσικό πλούτο που ονομάζεται νερό. Αν δεν κατανοήσουμε όλα αυτά τότε το μέλλον δεν προβλέπεται και πολύ ευοίωνο, ιδιαίτερα στην Κύπρο και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά” είπε.

Πρόσθεσε ότι “ως Ενωση Δήμων που πρωτοστατήσαμε στη δημιουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, νιώθουμε ικανοποιημένοι και περήφανοι για αυτή μας την πρωτοβουλία, γιατί με την οργάνωση των ΕΟΑ, με τη δομή και τις δυνατότητες που έχουν, είμαστε σίγουροι πώς τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στη σπατάλη νερού θα λυθούν. Κοινότητες ολόκληρες έχαναν 60 και 70% του νερού, ουσιαστικά είχαμε μεγάλες ποσότητες που χάνονταν ουσιαστικά στο χώμα”, είπε, και σημείωσε πως “με τη δουλειά, με τη οργάνωση, αλλά και τη σημασία της ύπαρξης των ΕΟΑ θα κάνουμε έναν πολύ σημαντικό βήμα, για να κλείσουμε αυτή την πληγή” .

Ταυτόχρονα, συνεχάρη τον ΕΟΑ Λάρνακας «που είναι πρωτοστάτης σε αυτή την προσπάθεια» και διαβεβαίωσε ότι «με την βοήθεια του Οργανισμού οι σπατάλες νερού, που για χρόνια βλέπαμε και δεν κάναμε τίποτα, σιγά – σιγά θα μειώνονται και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην προστασία του φυσικού πλούτου που ονομάζεται νερό».

Εξάλλου ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς – Μενεού, Κύπρος Ανδρονίκου, είπε πως «το νερό είναι πηγή ζωής, ωστόσο δυστυχώς στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας και στόχος της σημερινής δραστηριότητας που διοργανώθηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, είναι να ευαισθητοποιήσουμε περαιτέρω τον κόσμο, ούτως ώστε να εξοικονομεί νερό και εξοικονομώντας νερό, βοηθούμε τους ίδιους τους εαυτούς μας».

Πρόσθεσε ότι «το νερό είναι η ζωή, ζωή ίσον άνθρωπος και ζωή ίσον φύση. Συνεπώς όλοι μαζί με μεγάλη ευαισθησία να εξοικονομούμε νερό για να μπορούμε να το απολαμβάνουμε και να το έχουμε».

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι κοινοτήτων και πλήθος κόσμου, ενώ παιδιά συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες.

ΚΥΠΕ