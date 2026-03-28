Εξωφρενικά ποσά έκαμαν πέρσι φτερά από απάτες είτε μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε απευθείας ή μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Ανυποψίαστοι πολίτες πέφτουν με πάσα ευκολία θύματα διεθνών απατεώνων που δρουν από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, παρά τις εκκλήσεις των Αρχών για να είναι προσεκτικοί και παρά τις ανακοινώσεις για τη δράση των κυκλωμάτων.

Όπως φαίνεται στην πράξη, οι απατεώνες είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά, αφού μόλις αποκαλυφθεί ο τρόπος δράσης τους επανέρχονται με πιο ευφάνταστο τρόπο, ώστε να γίνονται ολοένα και πιο πιστικοί και να ξεγελούν άτομα, είτε με οικονομική επιφάνεια, είτε ηλικιωμένους είτε από όλα τα στρώματα του κοινωνικού συνόλου. Άλλοτε εμφανιζόμενοι πίσω από τον μανδύα της τράπεζάς σας, είτε παριστάνοντας την Αστυνομία, τον Δήμο, μια κρατική υπηρεσία ακόμα και το ΓεΣΥ, επιχειρούν να τσιμπήσουν όσα μπορούν και να εξαφανιστούν. Τα πολλά χρήματα ωστόσο χάνονται στις καμουφλαρισμένες δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, όπου εκεί οι δράστες στήνουν ολόκληρο σχέδιο για τον τρόπο που λειτουργεί μια επένδυση, με αυξημένα κέρδη και γίνεται πιο δελεαστική αν επενδυθούν περισσότερα χρήματα. Όταν ο επενδυτής δώσει όσα έχει και δεν έχει και ζητήσει εξαργύρωση των «κερδών του», τότε εξαφανίζονται πίσω από τον σκοτεινό κόσμο του διαδικτύου.

Όπως αναφέρθηκε στον «Φ» από αξιωματικό της Αστυνομίας που ασχολείται με τις ηλεκτρονικές απάτες, αυτό που ξενίζει είναι η ευκολία που πείθονται κάποιοι και πέφτουν στην παγίδα των απατεώνων. Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται και χρειάζεται κάποιος να ψάξει, αλλά αν σου έρθει μήνυμα ότι έχεις πακέτο, ενώ δεν περιμένεις αφού ουδέποτε έκανες παραγγελία, δεν πρέπει καν να ανοίγονται αυτά τα μηνύματα. Πρόσφατα, για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος είδε μια διαφήμιση για επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Το πρόσωπο αυτό πείστηκε και άρχισε να δίνει χρήματα πιστεύοντας ότι επενδύονται, ενώ απλά είχε πέσει θύμα διεθνών απατεώνων. Είναι γι’ αυτό, επισήμανε ο εν λόγω αξιωματικός, που θα πρέπει πριν κάνουμε την επόμενη κίνηση, να ψάχνουμε και να ρωτούμε, ειδικά αν δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις.

Πολλοί παίζουν με τον φόβο των πολιτών, ή τις απειλές και ενδίδουν στους απατεώνες, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στον «Φ» η Αστυνομία, πέρσι έκαμαν φτερά σε δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα πέραν των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε άλλου είδους οικονομικές απάτες, οι δράστες κατάφεραν ν’ αρπάξουν πάνω από €10 εκατ. εξαπατώντας πέραν των 900 προσώπων ή εταιρειών. Στα ποσά αυτά θα πρέπει να προστεθούν άλλα 4 εκατ. που χάθηκαν σε δολάρια. Συνολικά το 2025 πάνω από €21 εκατ. άλλαξαν χέρια λόγω της δράσης απατεώνων, ενώ ελάχιστα ποσά έχει γίνει κατορθωτό να ανακτηθούν. Όπως μας τόνισε ο συγκεκριμένος αξιωματικός, αν η καταγγελία δεν γίνει άμεσα μετά που διαπιστώνεται η κλοπή, τότε οι δράστες ξέρουν πώς να εξαφανίζουν τα ίχνη τους, αφού μεταφέρουν τα χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό και σε χώρες που δεν συνεργάζονται, παρά τα αιτήματα συνδρομής που αποστέλλονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, για το 2025, καταγγέλθηκαν / αναφέρθηκαν στα Επαρχιακά ΤΑΕ, συνολικά 921 υποθέσεις απάτης μέσω διαδικτύου, που αφορούν συνολικά ποσά 10.352.540 ευρώ, 4.185.955 δολάρια Αμερικής και 5.272 στερλίνες Αγγλίας.

Οι πλείστες από τις υποθέσεις αυτές αφορούν εξαπάτηση είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου καλούν κάποιο να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, είτε κλέβοντας τους κωδικούς μιας εταιρείας και αντί το έμβασμά της να πάει στον σωστό παραλήπτη το παίρνουν οι απατεώνες. Σε αρκετές περιπτώσεις αποστέλλουν στο e-mail έναν σύνδεσμο δήθεν για να συνδεθούν ώστε να μην μπλοκάρουν τον υπολογιστή και αν κάποιος τον ανοίξει τότε έχουν πλήρη πρόσβαση σε κωδικούς, ξαφρίζοντας τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη οι δράστες αναβαθμίστηκαν και μιμούνται κάποια προσωπικότητα, ώστε να ξεγελάσουν το θύματά τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε κωδικούς.

201 υποθέσεις πορνογραφίας

Πέρσι η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διερεύνησε 19 υποθέσεις που αφορούσαν απάτη σχετιζόμενη με κρυπτονομίσματα, κατά τις οποίες κλάπηκε το συνολικό ποσό των €8.120,000. Επίσης, διερευνήθηκαν 33 υποθέσεις που αφορούσαν πλαστογραφία σχετιζόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή κάποιος παρίστανε άλλο πρόσωπο με σκοπό να ξεγελάσει και να υποκλέψει είτε τραπεζικά δεδομένα είτε για άλλους σκοπούς (για να αποσπάσει φωτογραφίες άσεμνου περιεχομένου κ.ά.).

Διερευνήθηκαν ακόμη από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα 45 υποθέσεις που αφορούσαν παράνομη επέμβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 201 υποθέσεις σε σχέση με παιδική πορνογραφία. Το 2024 είχαν διερευνηθεί 208 υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας και το 2023 άλλες 203. Όπως διαπιστώνεται, παρά τις αυστηρές ποινές και το γεγονός ότι αργά ή γρήγορα κάποιος που ασχολείται με παιδικό πορνογραφικό υλικό θα εντοπιστεί, εντούτοις πολλοί είναι αυτοί που προβαίνουν σ’ αυτές τις ενέργειες, αψηφώντας την πιθανή τιμωρία.

Την πρωτιά στο έγκλημα έχει η Λεμεσός

Όσον αφορά στο σοβαρό έγκλημα για το 2025, η εικόνα παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Καταγγέλθηκαν 6.213 υποθέσεις που αφορούν σοβαρά εγκλήματα από τις οποίες εξιχνιάστηκαν οι 4.908, δηλαδή ποσοστό εξιχνίασης στο 79%. Τα περισσότερα εγκλήματα διαπράχθηκαν στη Λεμεσό με 1592 υποθέσεις και ακολουθεί η Λευκωσία με 1370 και μετά η Λάρνακα και η Πάφος με τις ίδιες περίπου υποθέσεις να απασχολούν την Αστυνομία. Αρκετές από τις υποθέσεις αυτές αφορούν διακίνηση ναρκωτικών, εγκλήματα κατά περιουσίας, διαρρήξεις και κλοπές, βιαιοπραγίες, εμπρησμοί και εκρήξεις βομβών και αδικήματα κατά της ζωής (φόνοι και απόπειρες φόνου).

Εκτιμάται ότι τώρα με τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων αλλά και τη σύσταση ομάδας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, τα πλήγματα στον υπόκοσμο θα είναι καταλυτικά, είτε καταπιάνονται με ναρκωτικά, προστασία, εμπρησμούς ή εκρήξεις βομβών. Ειδικά στη Λεμεσό το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση στις εγκληματικές ενέργειες, παρά τις συλλήψεις που γίνονται.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 2025