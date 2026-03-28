Στο στάδιο της δημιουργίας βρίσκονται, πλέον, τα ολογραφικά Άβαταρ της Μαρικκούς που τα Λεύκαρα και του Λεονάρντο ντα Βίντσι που θα ζωντανέψουν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η θρυλική κεντήτρια και ο σπουδαίος Ιταλός ζωγράφος θ’ αναλάβουν ρόλο …ξεναγών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας στη Σκαρίνου, δίνοντας πληροφορίες για την ύπαιθρο της Λάρνακας, για ιστορικά γεγονότα και διάφορους προορισμούς.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας-Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ) ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου με την εταιρεία PwC Κύπρου για την υλοποίηση του πρωτοποριακού ψηφιακού έργου, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REVIVE – Interreg Euro-MED. Το έργο, όπως αναφέρει η ΑΝΕΤΕΛ, «αφορά στην ανάπτυξη διαδραστικού ψηφιακού AI Άβαταρ της Μαρικκούς που τα Λεύκαρα, εμπνευσμένου από την πλούσια παράδοση της λευκαρίτικου κεντήματος, σε συνδυασμό με την εμβληματική μορφή του Λεονάρντο ντα Βίντσι, μιας από τις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».

Με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ολογραφικής απεικόνισης το έργο αποσκοπεί στη σύγχρονη και ελκυστική ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία αλληλεπίδρασης. Οι επισκέπτες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα ψηφιακά Avatars και να λαμβάνουν πληροφορίες για αξιοθέατα, παραδοσιακές τέχνες και τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και φωτογραφικό υλικό. Ο στόχος της ΑΝΕΤΕΛ είναι η παροχή «καθηλωτικών τουριστικών και εκπαιδευτικών εμπειριών», κάτι που θα επιτευχθεί μέσω οθόνης αφής 86 ιντσών υψηλής ευκρίνειας (4Κ), με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα χειρίζεται σε πραγματικό χρόνο τα Άβαταρ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Euro-MED, με συνολικό προϋπολογισμό €2.380.000.