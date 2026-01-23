Και ποιος δεν γνωρίζει στην Κύπρο τις φράσεις που συνοδεύουν την ξακουστή Μαρικκού που τα Λεύκαρα, την οποία επικαλούνται όσοι θέλουν να πουν ειρωνικά σε κάποιον πως είναι φυγόπονος ή πως αποποιείται των ευθυνών του.

Αυτό που δεν γνωρίζουν όλοι είναι πως πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο και σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων των Λευκάρων ασχολήθηκε με το κέντημα κατά τον 19ο αιώνα. Όπως λέγεται, μάλιστα, ήταν η πρώτη γυναίκα των Λευκάρων, η οποία ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για να πουλήσει τα κεντήματά της.

Αυτή τη θρυλική μορφή αποφάσισε να ζωντανέψει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ), μέσω ολογραφικού Άβαταρ που θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), το οποίο θα ξεναγεί τους επισκέπτες της ορεινής Λάρνακας. Η εξαιρετική αυτή ιδέα βρίσκεται, μάλιστα, σε πορεία υλοποίησης, αφού η ΑΝΕΤΕΛ έχει προκηρύξει τον σχετικό διαγωνισμό και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 28 Ιανουαρίου.

Η Μαρικκού που τα Λεύκαρα θα βρίσκεται στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας στη Σκαρίνου και θα δίνει πληροφορίες για την ύπαιθρο της Λάρνακας, με ιστορικά γεγονότα και διάφορους προορισμούς, αλλά και ψηφιακές εμπειρίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους του διαγωνισμού, το Άβαταρ Μαρικκού που τα Λεύκαρα θα είναι μια τρισδιάστατη παρουσία με τεχνολογία AI, που θα συνομιλεί με τους επισκέπτες παρέχοντας πληροφορίες και οδηγίες. Ο στόχος της ΑΝΕΤΕΛ είναι η παροχή «καθηλωτικών τουριστικών και εκπαιδευτικών εμπειριών» κάτι που θα επιτευχθεί μέσω μιας μεγάλης οθόνης αφής 86 ιντζών υψηλής ευκρίνειας (4Κ), με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα χειρίζεται σε πραγματικό χρόνο το Άβαταρ.

Το γνωστικό αντικείμενο είναι η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ιστορικά γεγονότα, κατευθύνσεις προς διάφορους προορισμούς και ψηφιακές εμπειρίες όπως εικονικά μουσεία, τα αγάλματα που μιλούν, περιοδείες 360 μοιρών κ.α. Το σχετικό υλικό θα παραχωρείται επίσης σε μορφή pdf, φωτογραφίες και βίντεο συνολικής έκτασης περίπου 300 σελίδων, τα οποία θα μπορούν ν’ ανεβούν στο Άβαταρ.

Το Άβαταρ θα πρέπει να σχεδιαστεί για να πάρει τη μορφή της Μαρικκούς που τα Λεύκαρα, η οποία δεν αποκλείεται, όπως πληροφορείται ο «Φ», να σχεδιαστεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και με βάση τις περιγραφές που υπάρχουν, αφού δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να καταδεικνύουν πως είναι ένα από τα πρόσωπα που απεικονίζονται σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν κατά καιρούς.

Στους όρους των προσφορών σημειώνεται, ακόμη, πως είναι απαραίτητο να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασής του στον χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Υπαίθρου Λάρνακας σε φυσική ή υβριδική μορφή. Επιπρόσθετα, υπάρχει πρόνοια και για Άβαταρ με τη μορφή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι με τις ίδιες προδιαγραφές. Όπως είναι γνωστό, ο σπουδαίος Ιταλός ζωγράφος και επιστήμονας της Αναγέννησης, σύμφωνα με την παράδοση, επισκέφθηκε την Κύπρο το 1481 και βρέθηκε στα Λεύκαρα, παίρνοντας μαζί του δείγματα από τα περίφημα Λευκαρίτικα κεντήματα. Σύμφωνα πάντα με την παράδοση, στη συνέχεια δώρισε στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου ένα μεγάλο Λευκαρίτικο τραπεζομάντιλο, που στρώθηκε στην Αγία Τράπεζα.