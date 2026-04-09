Σχεδόν κατά 40% αυξημένος είναι το 2026 ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης σε σχέση με το 2025.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού προκήρυξε το χορηγικό πρόγραμμα, εισάγοντας νέες δυνατότητες και διευρύνοντας τον κύκλο των δικαιούχων. Το πρόγραμμα αφορά δωρεάν πολιτιστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε κοινότητες της υπαίθρου.

Στη φετινή του εκδοχή, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος παρουσιάζει σημαντική αύξηση και ανέρχεται στις €400.000 συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση τις πολιτιστικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και τη διεύρυνση τις γεωγραφικής κάλυψης των δράσεων.

Ενδεικτικά, κατά τα προηγούμενα έτη, μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης διατέθηκαν:

2023: €172 χιλιάδες με 44 παραστάσεις σε 38 κοινότητες

2024: €276 χιλιάδες με 73 παραστάσεις σε 56 κοινότητες

2025: €287 χιλιάδες με 72 παραστάσεις σε 52 κοινότητες

Νέες πρόνοιες

Στη φετινή προκήρυξη περιλαμβάνεται, πέρα από νέες παραγωγές, η δυνατότητα υλοποίησης παραγωγών σε επανάληψη, καθώς και δράσεων όπως εργαστήρια και περιπάτους με στόχο την ουσιαστική εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων, την ενίσχυση της διαγενεακής συμμετοχής και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Παράλληλα, επεκτείνεται ο κύκλος των δικαιούχων με τη συμμετοχή και των Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων, τα οποία δύνανται πλέον να υποβάλλουν προτάσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας του Προγράμματος, προβλέπεται μοριοδότηση για δράσεις που θα υλοποιηθούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, τις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πυρόπληκτες περιοχές.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν:

Α) Φορείς ή φυσικά πρόσωπα (καλλιτέχνες, δημιουργοί ή πολιτιστικοί οργανισμοί) που έχουν συνεργασία με κοινότητες για τη φιλοξενία δράσεων.

Β) Κοινοτικά Συμβούλια που έχουν καταρτίσει προτάσεις σε συνεργασία με καλλιτέχνες ή πολιτιστικούς φορείς.

Οι προτάσεις εξετάζονται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και δύο εξωτερικοί αξιολογητές.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού από τις 17 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου 2026.

Το έντυπο με τις όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026 είναι διαθέσιμο στη σχετική ιστοσελίδα.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση ikoulafeti@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22809859, καθημερινά κατά τις ώρες 10:00-13:00. Όσον αφορά τεχνικά ζητήματα λειτουργίας τις Πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy.

Στόχος του Προγράμματος είναι η διάχυση του πολιτισμού σε όλη την Κύπρο και η παροχή ίσων ευκαιριών στα πολιτιστικά δρώμενα σε όλους τους κατοίκους της υπαίθρου. Το Πρόγραμμα διέπεται από την αρχή της ανταγωνιστικότητας και τον κανόνα της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων.

Σκοπός είναι η προώθηση της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης μέσα από μία σειρά ποιοτικών δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν σε κοινότητες της υπαίθρου.