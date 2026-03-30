Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνουν οι αναφορές μιας 16χρονης μαθήτριας από τη Συρία, η οποία φοιτά σε σχολείο της Λεμεσού. Ο λόγος για την Rimas Ejbara, η οποία μιλώντας πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και με ευφράδεια λόγου φέρνει στο φως δύσκολες εμπειρίες και περιστατικά ρατσισμού και εκφοβισμού που βίωσε ή άκουσε, τόσο από συμμαθητές, όσο και από καθηγητές της.

Ανάμεσα σε άλλα η Rimas αναφέρεται σε ένα περιστατικό όπου σε εκδήλωση για την 25η Μαρτίου ρώτησαν γιατί το τμήμα των αλλόγλωσσων να είναι παρών για να παρακολουθήσει τη γιορτή. Ένα άλλο κορίτσι, σύμφωνα με όσα διηγείται, ρώτησε γιατί να τραγουδήσει ένα ξένο κορίτσι που είναι μουσουλμάνα στη γιορτή της 25η Μαρτίου, αφού δεν είναι από την Κύπρο.

Επιπλέον, η Rimas μίλησε για εκφοβισμό από πολλά αγόρια, επειδή ντύνεται διαφορετικά από τα υπόλοιπα παιδιά. «Το κατάγγειλα πολλές φορές και το σχολείο πάντα μου έλεγε αγνόα τους και θα σταματήσουν. Και ποτέ δεν σταμάτησαν. Και το σχολείο αντί να τους τιμωρήσει, απλά τους μίλησε. Μετά από ένα χρόνο ολόκληρο εκφοβισμού», είπε.

Αναφέρθηκε επιπρόσθετα σε μια καθηγήτρια της, η οποία την παρότρυνε να μην φορέσει ποτέ τη μαντήλα, όπως θα ήθελαν οι γονείς της. «Ήταν ρατσίστρια, δεν της άρεσε το πώς ήταν οι μουσουλμάνοι και είχε πολλές προκαταλήψεις για τους μουσουλμάνους και γενικά για τη θρησκεία», συμπλήρωσε η 16χρονη.

Η Rimas κατήγγειλε επίσης ότι όταν ήταν γυμνάσιο είχαν πάει στο σχολείο κάποια παιδιά που ήταν αλλόγλωσσα και χωρίς γονείς. Όπως είπε, τα παιδιά αυτά είχαν διαμάχες με Κύπριους μαθητές, οι οποίοι δεν τους ήθελαν στο σχολείο. Η νεαρή ισχυρίζεται ότι η λύση που βρήκε η διευθύντρια του σχολείου ήταν να χωρίσει τα παιδιά, βάζοντας ένα παγκάκι για να κάθονται τα παιδιά που ήταν αλλοδαπά και απαγόρευε στους Κύπριους να πλησιάσουν το παγκάκι και στους ξένους να φύγουν από το παγκάκι κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

«Θύμωσα πάρα πολύ που το άκουσα και προσπάθησα να μιλήσω με τους συμμαθητές μου, ακούγοντας όλα τα ρατσιστικά σχόλια, επειδή τάχα μου εκείνα τα παιδιά τους έβρισαν πρώτα. Που ήταν λανθασμένο πράμα να κάνουν αλλά δεν σημαίνει αυτό πως πρέπει να κάνεις ρατσιστικά σχόλια και να τους δέρεις. Τους είχαν χτυπήσει, τους έριχναν πέτρες και διάφορα», ανέφερε ακόμη η Rimas.

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου