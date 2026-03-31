Πολύ σύντομα αναμένονται αποτελέσματα και για τη Λεμεσό, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, αναφερόμενος στις πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες στην πόλη και στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κληθείς να σχολιάσει τη νέα επίθεση εναντίον γνωστού επιχειρηματία στη Λεμεσό και ερωτηθείς αν γίνονται έλεγχοι, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «έλεγχος υπάρχει» και πρόσθεσε πως, όπως φαίνεται και από τα καθημερινά δελτία Τύπου της Αστυνομίας, πραγματοποιούνται συλλήψεις σε καθημερινή βάση.

Όπως ανέφερε, «το τελευταίο διάστημα είναι από πέντε μέχρι δέκα συλλήψεις καθημερινώς», προσθέτοντας ότι «υπάρχει τεράστια προσπάθεια, οι έλεγχοι γίνονται, οι έρευνες γίνονται και θα έχουμε αποτελέσματα πολύ σύντομα και για τη Λεμεσό».

Ερωτηθείς αν επιβεβαιώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για συνάντηση που συνδέεται με τις χθεσινές εξελίξεις.

Όπως είπε, πρόκειται για «μία προγραμματισμένη συνάντηση», στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που έχει κάθε δύο με τρεις μήνες με όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις, ώστε να δίνονται οδηγίες αλλά και να ενημερώνεται από πρώτο χέρι, μαζί με την ηγεσία της Αστυνομίας, για το τι πραγματικά συμβαίνει.

Σε ερώτηση αν οι καθημερινές συλλήψεις συνιστούν ένδειξη αύξησης της εγκληματικότητας, ο κ. Φυτιρής είπε ότι «η εγκληματικότητα δεν πιστεύω ότι αυξάνεται», σημειώνοντας ότι μπορεί «όπως μια καμπύλη, κάποιες μέρες να είναι πιο ψηλά, κάποιες πιο χαμηλά».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι απαιτείται «τεράστια προσπάθεια» για να εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό η εγκληματικότητα στις κρίσιμες περιοχές όπου το οργανωμένο έγκλημα δρα πολύ συχνά.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις, ο Υπουργός ανέφερε ότι, έπειτα από πολλές συσκέψεις και διεργασίες, έχει διαμορφωθεί «κάποια συναινετική λύση».

Πρόσθεσε ότι φαίνεται πως η Βουλή θα προχωρήσει σε ορισμένες τροπολογίες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτές «θα είναι τέτοιες που θα επιτρέπουν και στην ΚΥΠ και στην Αστυνομία να δρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει η αποτελεσματικότητα που χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί και το οργανωμένο έγκλημα αλλά και οποιεσδήποτε απειλές ενάντια στην εθνική ασφάλεια της Δημοκρατίας».

