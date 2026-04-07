Ούτε οι τελευταίες εξελίξεις για την πορεία της αυτεπάγγελτης έρευνας της Αστυνομίας σε σχέση με τα περιβόητα μηνύματα που «χρεώθηκαν» «Σάντη» και με τα οποία αποδίδεται εικόνα κυκλώματος αξιωματούχων με παράνομη δράση, είναι αρκετές για να ξεκαθαριστεί το σκηνικό γύρω από την πρωτοφανή υπόθεση.

Η επονομαζόμενη «Σάντη», σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μίλησε στους ανακριτές και δεν πιστοποιεί την αυθεντικότητα των ψηφιακών αρχείων που φέρονται να αποτυπώνουν στιγμιότυπα οθόνης περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας.

Επιπλέον, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι η Αστυνομία θα ενημερώσει αρμοδίως τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, για τη μέχρι τώρα πορεία της έρευνας, με το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή από το Υπουργικό Συμβούλιο να είναι ορατό.

Κι, ασφαλώς, τα ερωτήματα τουλάχιστον μέχρι χθες αργά το απόγευμα για την πορεία της αστυνομικής διερεύνησης συνέχιζαν να αιωρούνται. Παρ΄ όλο που θεωρείτο δεδομένη η υλοποίηση της δεδηλωμένης πρόθεσης από τον ερευνητή/συγγραφέα Μακάριο Δρουσιώτη και από τον δικηγόρο, Νίκο Κληρίδη, για να διαβιβάσουν στους ανακριτές το ογκώδες υλικό με τα επίμαχα μηνύματα που είναι στην κατοχή τους.

Συγκεκριμένα, δεν ήταν ξεκάθαρα τα μετέπειτα βήματα της Αστυνομίας ως προς τη διερεύνηση, από τη στιγμή που υπάρχει ενδεχόμενο να μπει στο «παιχνίδι» ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής.

Περαιτέρω ενέργειες

Την ίδια στιγμή στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης παρέμενε χθες το θέμα των περαιτέρω διερεύνησης από την Αστυνομία. Τις προηγούμενες ημέρες, έγιναν δημόσιες τοποθετήσεις από άτομα με πραγματογνωμοσύνη που υποδείκνυαν την ανάγκη για να γίνει αριθμός ενεργειών από τους ανακριτές.

Το περασμένο Σάββατο ο ποινικολόγος, Ηλίας Στεφάνου, είχε δηλώσει ενδεικτικά στο philenews πως «όλοι οι ισχυρισμοί, όπου υπάρχει δυνατότητα σύνδεσής τους με άλλη μαρτυρία ή επιβεβαίωσης ή και απόρριψής τους με επιστημονική μαρτυρία, πρέπει να εξεταστούν».

Εξάλλου, ο τέως πρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρήστος Κληρίδης, είχε δηλώσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι το κράτος όφειλε να είχε ήδη, ενεργήσει. «Καθυστέρησαν να εκδώσουν εντάλματα έρευνας, να κατασχέσουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και, αν υπάρχει υλικό στη Cyta, να το παραλάβουν», είχε πει χαρακτηριστικά.

Σύνταγμα και νομοθεσία

Πάντως, από έγκριτους νομικούς κύκλους μας είχε υποδειχθεί ότι όλες οι ενέργειες σε σχέση με τα μηνύματα, τα οποία κατ΄ ισχυρισμό παρουσιάζουν περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας με αξιωματούχους, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 17 του Συντάγματος, με το οποίο ρυθμίζεται η διασφάλιση του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας και καθορίζει υπό ποιες συνθήκες μπορεί αυτό να αρθεί.

Κατά τις τελευταίες ημέρες τέθηκε και θέμα με το Νόμο του 2014 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε συζητήσεις τέθηκε ερώτημα γιατί από τη στιγμή που τα αρχεία ήταν στη διάθεση προσώπων από το 2019 και υπήρχαν ισχυρισμοί περί ενδεχόμενης παιδεραστίας, δεν δόθηκαν στις Αρχές στοιχεία για διερεύνηση. Εδώ να σημειώσουμε ότι η νομοθεσία προνοεί ποινές για πρόσωπα που παραλείπουν να καταγγείλουν στις Αρχές τέτοιες περιπτώσεις.

Αντιδράσεις σε ΜΚΔ

Πάντως, οι δημόσιες τοποθετήσεις συνεχίστηκαν και χθες από τα πρόσωπα που μοιραία βρίσκονται στο προσκήνιο μετά την ανάδειξη του θέματος. Ο πρώην ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λευκωσίας τον Δρουσιώτη ότι τον εμπλέκει σε ανταλλαγή μηνυμάτων αυθαίρετα, σημείωσε στην πλατφόρμα «Χ» τα ακόλουθα: «Αν νομίζουν αυτοί που εκπροσωπούν το σύστημα ένθεν και ένθεν ότι είμαστε λύμπουροι να μας ποδοπατούν είναι γελασμένοι. Της Άννυ Αλεξούι της εξέδωσαν 12 εντάλματα σύλληψης. Τους Δρουσιωτη και Κληρίδη γιατί όχι ακόμη;».

Εξάλλου, ο Μακάριος Δρουσιώτης σχολιάζοντας δημοσιεύματα σε σχέση με την όλη υπόθεση έκανε για ακόμη μια φορά λόγο για διαρροές και επικοινωνιακά παιχνίδια από πλευράς Αστυνομίας. Σχολιάζοντας, ρεπορτάζ που έφερε την «Σάντη» να μην πιστοποιεί τα μηνύματα, κάνει λόγο, ανάμεσα σ΄ άλλα, για «παιχνίδια εντυπώσεων και αντιπερισπασμού, τροφή στα διάφορα τρολ».