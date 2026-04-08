Σε πεδίο μάχης εξελίσσεται η προσπάθεια ανασυγκρότησης του κτηνοτροφικού τομέα μετά το πλήγμα του αφθώδους πυρετού, με τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλο Πίπη, και τον επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, Σταύρο Μαλά, να βρίσκονται σε πορεία μετωπικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η κόντρα, η οποία λαμβάνει πλέον διαστάσεις προσωπικής και θεσμικής αντιπαράθεσης, αναμένεται να έχει απρόβλεπτη συνέχεια, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, νομικά κενά και καταγγελίες για παράνομες μετακινήσεις ζώων.

Η πρώτη μεγάλη ρήξη αφορά τον τρόπο αποζημίωσης των κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να θανατώνονται. Ενώ η Κυβέρνηση είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να εισαχθούν ζώα από το εξωτερικό για αντικατάσταση του πληθυσμού, ο κ. Πίπης, με μια αυστηρή επιστολή-καταπέλτη ημερομηνίας 31ης Μαρτίου, έβαλε «φρένο».

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, υπάρχει νομικό κώλυμα από τη στιγμή που ο Κανονισμός (ΕΚ) 349/2005 προβλέπει αποκλειστικά χρηματική αποζημίωση εντός 90 ημερών. Περαιτέρω, στην επιστολή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προς την Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή για στήριξη των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων από τον αφθώδη πυρετό, σημειώνεται πως οποιαδήποτε άλλη διαδικασία (αγορά ζώων από το κράτος) θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση.

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή νέων ζώων σε μολυσμένες περιοχές πριν την ολοκλήρωση των απολυμάνσεων είναι «ωρολογιακή βόμβα».

Οι αγροτικές οργανώσεις, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τάσσονται πλέον υπέρ της θέσης Πίπη, ζητώντας να παραχωρηθούν άμεσα χρήματα, καθώς οι 45 από τις 90 ημέρες της προθεσμίας έχουν ήδη παρέλθει.

Το κλίμα δυναμίτισε περαιτέρω η παρέμβαση Σταύρου Μαλά προς το υπουργείο Γεωργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο κ. Μαλάς, μετά από συναντήσεις με χοιροτρόφους, κατήγγειλε μεταφορά χοιριδίων από την Τερσεφάνου (εντός ζώνης επιτήρησης) προς τη Δένεια, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη βάσει των υφιστάμενων διαταγμάτων. «Η μεταφορά ήταν παράνομη. Πρέπει να αποφασιστεί αν θα αλλάξει το διάταγμα για να γίνει νομότυπη ή αν θα διακοπεί και να αποφασιστεί ο τρόπος αποζημιώσεων», φέρεται να διαμήνυσε ο κ. Μαλάς.

Από την πλευρά τους, παράγοντες της αγοράς επικαλούνται τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687 (Άρθρο 56), υποστηρίζοντας ότι οι μετακινήσεις εντός της ίδιας εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέπονται κατόπιν εκτίμησης κινδύνου, κατηγορώντας εμμέσως την επίσημη πλευρά για τιμωρητική στάση απέναντι σε οργανωμένες μονάδες.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», η υπουργός Γεωργίας ζήτησε διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Μαλά και έκθεση γεγονότων από πλευράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται σήμερα σε μια κρίσιμη συνεδρίαση για να οριστικοποιήσει τις τιμές αποζημίωσης για αιγοπρόβατα και βοοειδή. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών έχουν ήδη καταλήξει χθες σε ποσά, τα οποία όμως αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις αν αποκλίνουν από τις προσδοκίες των παραγωγών για την τιμή αγοράς ζώων ως αποζημίωση για τον ζωικό πληθυσμό που θανατώθηκε.

Μια ενδιαφέρουσα τροπή στην υπόθεση αποτελεί το ερώτημα που έθεσαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά πόσο είναι εφικτό, αντί χρηματικής αποζημίωσης, να δοθούν στους πληγέντες ζώα ίσης αξίας που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. Η απάντηση των Βρυξελλών αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι αγροτικές οργανώσεις πιέζουν για «άμεση και προσήκουσα αποζημίωση» εντός 90 ημερών, βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών.