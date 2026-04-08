Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να συζητήσει σήμερα τα όσα είδαν τις τελευταίες μέρες το φως της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, θα ενημερώσει το Υπουργικό για τα αποτελέσματα των ερευνών της Αστυνομίας για το θέμα και να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος προσήλθε και χθες στο Αρχηγείο Αστυνομίας, για δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες, και παρέδωσε φάκελο-δήλωση 34 σελίδων, υποστηριζόμενη από 137 τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε.

Σε ανάρτησή του στο “Χ” ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε, επίσης, ότι αντίγραφο της δήλωσης απέστειλε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «για να έχει ιδίαν γνώση και να μπορέσει να πάρει τις αποφάσεις που απαιτούνται», όπως ανέφερε.

Χαρακτήρισε, εξάλλου, ως «επιτακτική ανάγκη» το Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, υπεράνω υποψίας.

