Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε κουζίνα οικίας στο Παραλίμνι, στην επαρχία Αμμόχωστος, προκαλώντας ζημιές σε εξοπλισμό και επηρεάζοντας ολόκληρη την κατοικία από τον καπνό.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 06:36, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου να ανταποκρίνεται άμεσα και να θέτει την πυρκαγιά υπό έλεγχο στις 07:05.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη μέρος της επίπλωσης και του εξοπλισμού της κουζίνας, ενώ ο καπνός επηρέασε τη βαφή της τοιχοποιίας σε ολόκληρη την οικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από υπερθέρμανση φορτιστή που βρισκόταν εντός της κουζίνας.