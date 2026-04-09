Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ο 42χρονος, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί για άλλη υπόθεση και είναι πλέον κατηγορούμενος στην υπόθεση της επίθεσης σε βάρος της δικηγόρου της Δημοκρατίας, που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (3/4). Η παραπομπή της υπόθεσης έγινε στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου, η οποία διαθέτει σκάλα που συνδέεται με τον χώρο των κρατητηρίων. Αυτό έγινε για λόγους ασφαλείας, ενόψει και των όσων διαδραματίστηκαν.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε για εκδίκαση σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, σε διαφορετική σύνθεση από το τριμελές σώμα που του επέβαλε την ποινή, και ορίστηκε μάλιστα σε πολύ σύντομη ημερομηνία, στις 23 Απριλίου. Ο 42χρονος αντιμετωπίζει το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 231 του Ποινικού Κώδικα ΚΕΦ.154, «όποιος προκαλεί παράνομα βαριά σωματική βλάβη σε άλλον είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές».

Κατά την αγόρευση του δημόσιου κατήγορου εκτέθηκαν τα γεγονότα της επίθεσης. Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος, αφού του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών στην υπόθεση της αρπαγής της πρώην συντρόφου του και αφού αποχώρησε το τριμελές Σώμα, είπε από τη θέση του στο εδώλιο: «Τέσσερα χρόνια για δύο μπάτσους;». Ακολούθως, κατά την έξοδό του και ενώ συνοδευόταν από δύο μέλη της ΜΜΑΔ, επιτέθηκε στη δικηγόρο της Δημοκρατίας, προκαλώντας της κάταγμα στη μύτη και οίδημα άνω χείλους.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό και όσα αναφέρθηκαν σήμερα κατά τη διαδικασία της παραπομπής, ακινητοποιήθηκε από μέλη της Αστυνομίας, ενώ όταν του επιστήθηκε η προσοχή στον Νόμο, αυτός απάντησε «εν με κόφτει». Ανακρινόμενος σε σχέση με την παρούσα υπόθεση δεν ανέφερε οτιδήποτε.

Στον φάκελο της υπόθεσης περιλαμβάνονται καταθέσεις από λειτουργούς του Δικαστηρίου, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης.

Τον κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Κάτια Πιερούδη στην παρούσα υπόθεση, η οποία δεν ήγειρε καμία ένσταση. Ο 42χρονος βαρύνεται με τέσσερις προηγούμενες καταδίκες, ενώ όπως σημείωσε το Δικαστήριο έχει επιδείξει βίαιη συμπεριφορά.