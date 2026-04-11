Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο και μέχρι τις 06:00 το πρωί ανταποκρίθηκε σε 54 περιστατικά, εκ των οποίων 42 αφορούσαν πυρκαγιές και 12 ειδικές εξυπηρετήσεις. Από τις 42 πυρκαγιές, οι 37 σχετίζονταν με το έθιμο της λαμπρατζιάς, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στη Λευκωσία (23), ενώ ακολουθούν Λεμεσός (6), Λάρνακα (6), Πάφος (1) και ΕΜΑΚ (1).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, σήμερα το πρωί και μετά τις 06:00, η Υπηρεσία δέχθηκε επιπρόσθετες κλήσεις για πυρκαγιές σε διάφορους χώρους και κυρίως σε άχρηστα υλικά στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται και διεκπεραιώνονται, ενώ ο ακριβής αριθμός τους θα ανακοινωθεί στο σύνολο του επόμενου 24ώρου.