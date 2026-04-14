Στην αφαίρεση αναρτήσεων και αναστολή λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως αποτέλεσμα κυβερνοεπιθέσεων, αναφέρεται ο τ/κ Τύπος.

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, διαγράφηκαν αναρτήσεις ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, δημοσιογράφων, πολιτικών και πολιτών, κυρίως όσες αφορούσαν απεργιακές κινητοποιήσεις. Η εφημερίδα «Γενί Ντουζέν» έγραψε ότι εντοπίστηκε η εμπλοκή της εταιρείας «Aiplex Software Pvt Ltd», με έδρα την Ινδία, στη διαδικασία αφαίρεσης του περιεχομένου.

Η ένωση Τουρκοκύπριων δημοσιογράφων έκανε λόγο για «οργανωμένες κυβερνοεπιθέσεις» και ανακοίνωσε ότι καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος. Όπως ανέφερε η συντεχνία, κατόπιν επαφών με εκπροσώπους της ΜΕΤΑ, επιβεβαιώθηκε ότι οι επιθέσεις γίνονται μέσω ψεύτικων λογαριασμών και έχουν ξεκινήσει οι σχετικές έρευνες, προσθέτοντας ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα υποκύψουν σε τέτοιες επιθέσεις.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας Τουφάν Έρχιουρμαν αντέδρασε στο περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο τουρκοκυπριακός Τύπος δεν θα υποκύψει σε επιθέσεις κατά της ελευθερίας του Τύπου και της δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες πρωτοβουλίες μέσω της «αρχής τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» (BTHK).

Ο «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί, ανέφερε ότι η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων συζητήθηκε στο «υπουργικό συμβούλιο». Σημείωσε ότι η «BTHK» είναι τεχνικά και νομικά ανεπαρκής, γι’ αυτό και ζητήθηκε τεχνική υποστήριξη από την Τουρκία. Όπως είπε, κατόπιν αιτήματος, ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, έδωσε οδηγίες στην τουρκική Προεδρία Κυβερνοασφάλειας να συνεργαστεί με την «BTHK», ενώ αντιπροσωπεία αναμένεται σύντομα στα κατεχόμενα.

Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ), σε γραπτή του ανακοίνωση, υπογράμμισε ότι οι συστηματικές επιθέσεις κατά της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις. Τόνισε ότι οι δραστηριότητες spam αποτελούν ανοιχτή παρέμβαση στο δικαίωμα της κοινωνίας στην ενημέρωση. Παράλληλα, χαρακτήρισε απαράδεκτους τους ισχυρισμούς ότι οι εν λόγω δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, προσθέτοντας ότι αν επαληθευτούν, θα πρέπει να κινηθούν νομικές διαδικασίες.

Ο γενικός γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ), Σερχάτ Ακπινάρ, καταδίκασε τις επιθέσεις, σημειώνοντας ότι δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε άτομα και ιδρύματα. Επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της υποδομής κυβερνοασφάλειας και πρότεινε τη δημιουργία ενός «εθνικού» θεσμού κυβερνοασφάλειας.

Το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) ανέφερε ότι η στοχοποίηση των μέσων ενημέρωσης αποτελεί άμεση απειλή για τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης. Εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα μέσα ενημέρωσης και τους εργαζομένους στον Τύπο, σημειώνοντας ότι υποστηρίζει τα τεχνικά και νομικά βήματα για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας.

ΚΥΠΕ