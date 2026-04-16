Θέση του Δήμου Αμαθούντας και του Δήμαρχου Κυριάκου Ξυδιά είναι η άμεση θεσμοθέτηση τεσσάρων κρίσιμων πυλώνων που θα αλλάξουν δραστικά το υφιστάμενο πλαίσιο αναφορικά με το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών, τονίζοντας την αναγκαιότητα της νομοθετικής εξυγίανσης και την απόδοση ευθυνών στους ιδιοκτήτες επικίνδυνων οικοδομών.

Η πρόσφατη τραγωδία με την κατάρρευση κτιρίου φέρνει με τον πιο σκληρό τρόπο στο προσκήνιο ένα χρονίζον πρόβλημα που η Πολιτεία οφείλει πλέον να αντιμετωπίσει στη ρίζα του. Ο Δήμος Αμαθούντας και ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Ξυδιάς ξεκαθαρίζουν ότι η δημόσια ασφάλεια δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό του κέρδους και της νομοθετικής ανεπάρκειας.

Όπως όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον εδώ και 10 χρόνια συζητάμε τα ίδια χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, με αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά να μας προλαβαίνει το κακό.

Από την πρώτη στιγμή, παρόλο που αναγνωρίζεται ότι την ευθύνη για τα ακατάλληλα κτίρια και τις άδειες την έχουν οι ΕΟΑ εδώ και 1 χρόνο, ο Δήμαρχος Αμαθούντας τόνισε πως όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, η ευθύνη βαραίνει όλους. Η συνεχής μεταφορά ευθυνών δεν βοηθά τον τόπο· αντίθετα, μας εμποδίζει να μαθαίνουμε από τα λάθη και να αποτρέπουμε νέες τραγωδίες. Οφείλουμε όλοι να είμαστε σοβαροί όταν πρόκειται για την ασφάλεια των πολιτών.

Σήμερα, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και αρκετοί άλλοι ειδικοί του κλάδου, με περισσότερες από 1.200 καταγεγραμμένες επικίνδυνες οικοδομές παγκύπρια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη πραγματικότητα: ιδιοκτήτες που, ενώ γνωρίζουν την επικινδυνότητα των ακινήτων τους, επιλέγουν να τα εκμεταλλεύονται οικονομικά ενοικιάζοντάς τα σε ευάλωτους συμπολίτες μας, χωρίς καμία μέριμνα για τη στατική τους ασφάλεια και χωρίς καμία φοβία έναντι του νόμου.

Παρόλο που κανένας Δήμος δεν έχει την ευθύνη για τα επικίνδυνα αυτά κτίρια, οφείλουμε να είμαστε σοβαροί και ειλικρινείς: ούτε ο ΕΟΑ, ως αρμόδιος οργανισμός, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία από το κράτος. Η θέση του Δήμου Αμαθούντας είναι ξεκάθαρη: απαιτείται η άμεση θεσμοθέτηση τεσσάρων κρίσιμων πυλώνων που θα αλλάξουν δραστικά το υφιστάμενο πλαίσιο.

Αρχικά, η νομοθεσία να δίνει το δικαίωμα στις αρμόδιες αρχές να προχωρούν στην άμεση αποκοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από την ίδια στιγμή που μία οικοδομή κρίνεται επικίνδυνη. Δεν νοείται να επιτρέπεται η συνέχιση της ενοικίασης και της χρήσης υποστατικών που αποτελούν εν δυνάμει παγίδες θανάτου, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να αποκομίζουν εισοδήματα εις βάρος της ανθρώπινης ζωής.



Επιπρόσθετα, ο νόμος οφείλει να γίνει αμείλικτος απέναντι στην εγκληματική αμέλεια και να προβλέπει αυστηρή ποινή φυλάκισης και μεγάλα χρηματικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες εκείνους που επιδεικνύουν προκλητική αδιαφορία. Είναι απαράδεκτο, ενώ οι αρμόδιες αρχές αποστέλλουν επίσημες προειδοποιητικές επιστολές, οι ιδιοκτήτες να αρνούνται πεισματικά να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις, γνωρίζοντας πως η απουσία αποτρεπτικών ποινών τους αφήνει ουσιαστικά στο απυρόβλητο.



Η ασφάλεια των κτιρίων πρέπει να πάψει να επαφίεται στην καλή θέληση του εκάστοτε ιδιώτη και να καταστεί νομική υποχρέωση. Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός πλαισίου που θα υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες σε τακτικές επιθεωρήσεις οικοδομών (ΜΟΤ κτιρίων) και θα καθιστά απαραίτητη την κατοχή πιστοποιητικού στατικής επάρκειας.



Τέλος, το κράτος οφείλει να εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις διαχειριστικές επιτροπές, επιβάλλοντας τη σύστασή τους σε κάθε οικοδομή, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής εποπτεία και η θωράκιση των υποδομών, καθώς και η δημιουργία αποθεματικού για τη συντήρηση των κτιρίων.

Ο Δήμος Αμαθούντας τονίζει ότι, η μετάθεση ευθυνών μεταξύ υπηρεσιών και η απουσία νομοθετικών εργαλείων αποτελούν τροχοπέδη στην προστασία των πολιτών. Η ευθύνη βαραίνει την Πολιτεία, η οποία οφείλει να ψηφίσει άμεσα τα σχετικά νομοσχέδια που εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δίνοντας στις αρχές τη δύναμη να παρέμβουν αποτελεσματικά και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, πριν θρηνήσουμε νέα θύματα.

Ως κοινωνία δεν πρέπει να επιτρέψουμε η απώλεια των συνανθρώπων μας να ξεχαστεί μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η ασφάλεια των υποδομών μας είναι ζήτημα ηθικής και σεβασμού στο ύψιστο αγαθό της ζωής.