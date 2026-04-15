Τα άκουσαν κανονικά από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κ. Άριστο Δαμιανού οι Τοπικές Αρχές, οι ΕΟΑ, το υπουργείο Εσωτερικών και η Νομική Υπηρεσία σχετικά με το θέμα της μη έγκρισης νέας νομοθεσίας για τις επικίνδυνες οικοδομές.

Ειδικά για όσους έχουν την ευθύνη εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας, ο κ. Δαμιανού συνέστησε υπό μορφή προειδοποίησης: «Είναι καλά εκείνοι που πιθανό να ελέγχονται για διάπραξη αδικημάτων να μην είναι λαλίστατοι αλλά να προχωρούν να κάνουν τη δουλειά τους, χωρίς να ψάχνουν άλλοθι».

Οι πιο πάνω αναφορές, έγιναν με αφορμή την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Λεμεσό και κάποιες αναφορές σχετικά με το ρόλο της Βουλής στην τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε και σε προσχέδιο νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο ουδέποτε κατατέθηκε στη Βουλή, στη διαφωνία της Νομικής Υπηρεσίας με κάποιες πρόνοιες που οδήγησαν σε νέες καθυστερήσεις καθώς και σε διαφωνίες μεταξύ υπουργείου και ΕΟΑ ως προς το ποιος θα αναλάβει τις επικίνδυνες οικοδομές.

Τέλος ξεκαθάρισε, πως νομοθεσία υπάρχει και είναι δρακόντεια και αν κρίνεται ότι χρήζει τροποποίησης, είναι θέμα της επόμενης Βουλής.

Ολόκληρη η αναφορά του κ. Δαμιανού είναι η ακόλουθη:

«Στον απόηχο της συζήτησης που προέκυψε από το τραγικό συμβάν στην Λεμεσό με την κατάρρευση πολυκατοικίας και τον θάνατο δύο ανθρώπων, εξετάσαμε τους δικούς μας χειρισμούς, ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, μέχρι και τις τελευταίες βδομάδες σχετικά με το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών. Επειδή υπάρχει ευρύτερη παραφιλολογία σχετικά με τον ρόλο του Κοινοβουλίου, για μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Να πούμε αρχικά, πως από το 2016 επήλθαν διαδοχικές αλλαγές στη σχετική νομοθεσία, επιφέροντας σημαντικές διαφοροποιήσεις οι οποίες δίνουν δρακόντεια εργαλεία στις αρμόδιες αρχές που είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια στους ΕΟΑ. Οι αλλαγές αυτές αρχίζουν από την προειδοποίηση και την σφράγιση κτηρίων μέχρι και την κατεδάφιση τους. Όσον αφορά την Επιτροπή μας, από το 2023 ασχοληθήκαμε σε εννέα συνεδριάσεις με τα ζητήματα της στατικής επάρκειας και την επικινδυνότητα των κτηρίων ενώ εξετάσαμε και αυτεπάγγελτα το θέμα απ’ αφορμή ανάλογα φαινόμενα αστοχιών τα οποία είχαν μικρότερες επιπτώσεις, όπως η πτώση μπαλκονιών κυρίως στη Λεμεσό ή και καταγγελίες στη Λευκωσία. Έκτοτε, είτε μέσω της Επιτροπής είτε και δημοσίως κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου.

Ειδικότερα την περίοδο 2023-2025 υπήρχε δέσμευση όταν θα κατατίθετο νομοσχέδιο αλλά στην πορεία ενημερωθήκαμε από το υπουργείο ότι θα κατατίθετο νομοσχέδιο κάτι το οποίο δεν συνέβη. Ωστόσο, κατόπιν συνεννόησης μέρος του προσχεδίου νομοσχεδίου είχε ενσωματωθεί σε πρόταση νόμου την οποίαν είχε καταθέσει ο τέως συνάδελφος Μαρίνος Μουσιούττας.

Όλη αυτή την περίοδο κατεβλήθη προσπάθεια να καταλήξουμε σε κάποιο νομοθετικό κείμενο με δεδομένο ότι υπήρξε και επιδίωξη να καταλήξουμε και στη ρύθμιση του ζητήματος των κοινόκτητων οικοδομών, τις οποίες θα χειρίζονταν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ).

Δυστυχώς, ούτε οι ΕΟΑ ήταν έτοιμοι να αναλάβουν την ευθύνη ούτε και βρέθηκε λύση που να ρυθμίζει το θέμα ανάμεσα στο υπουργείο και τους ΕΟΑ. Αυτά τα δύο νομοσχέδια (επικίνδυνες και κοινόκτητες οικοδομές) είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως προς τον έλεγχο των κτηρίων και τις ευθύνες των ιδιοκτητών. Επιπροσθέτως 18 Φεβρουαρίου του 2026 λάβαμε email από αρμόδιο λειτουργό του υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο μας ενημέρωναν για επιπρόσθετες αλλαγές στην πρόταση νόμου, με την υποσημείωση ότι δεν τύγχαναν της έγκριση της Νομικής Υπηρεσίας.

Με αυτά τα δεδομένα, έπρεπε να προχωρήσουμε σε πολύ στενά χρονικά δεδομένα στην εξέταση του θέματος ενώ εκκρεμούν πολλά άλλα θέματα ενώπιον της Επιτροπής.

Γι’ αυτό, το μόνο που δεν μπορούμε να δεχθούμε είναι οποιαδήποτε προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών από εκείνους που έχουν την εντολή και την ευθύνη εφαρμογής των νόμων σε αυτούς που τους εγκρίνουν και ασκούν τον έλεγχο σε εκείνους που πρέπει να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Να αναφέρω, πως έχει υποβληθεί και πρόταση από τον ΔΗΣΥ για έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας σχετικά με το θέμα. Αν είχαμε αποφασίσει πως δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, θα βρίσκαμε τρόπο να συνέλθουμε εκ νέου με σκοπό να εξετάσουμε τη πρόταση νόμου του συναδέλφου για εμπλουτισμό και επικαιροποίηση των σχετικών ρυθμίσεων. Πλην όμως, υπάρχει νομοθεσία περί Οδών και Οικοδομών που είναι πολύ σαφής και δρακόντεια και καλούμε τους αρμοδίους να προχωρήσουν τάχιστα και χωρίς παρέκκλιση στην εφαρμογή της. Και να μην ψάχνουν άλλοθι στη Βουλή, η οποία είναι εδώ για να τους ελέγχει.

Η επόμενη Βουλή μπορεί από την 1η Ιουνίου να χειριστεί κατά προτεραιότητα το θέμα με τις επικίνδυνες οκοδομές.

Είναι καλά εκείνοι που πιθανό να ελέγχονται για διάπραξη αδικημάτων να μην είναι λαλίστατοι αλλά να προχωρούν να κάνουν τη δουλειά τους, χωρίς να ψάχνουν άλλοθι».