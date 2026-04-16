Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε σήμερα την πρόταση νόμου του Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, που ρυθμίζει τη λειτουργία των «καμερών ταμπλό» σε οχήματα.

Σκοπός της εν λόγω πρότασης είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί και να ρυθμιστεί μεταξύ άλλων η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών καταγραφής εικόνας σε ιδιωτικά μηχανοκίνητα οχήματα, σε ιδιωτικά ή δημόσιας χρήσης οχήματα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, σε κυβερνητικά οχήματα, καθώς και σε οχήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο εισηγητής της πρόταση νόμου, ανέφερε πως «σήμερα στους δρόμους κυκλοφορούν χιλιάδες αυτοκίνητα που έχουν κάμερες ταμπλό (οι λεγόμενες “dash cams”), χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς έλεγχο. Όσα αυτοκίνητα πωλούνται ως καινούργια φέρουν αυτές τις κάμερες ενσωματωμένες σε αυτά».

Η πρόταση νόμου, εξήγησε πως «επιτρέπει τη λειτουργία τους και ταυτόχρονα να δίνουν την ευχέρεια η χρήση τους να γίνεται κάτω από την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής, δηλαδή της Επιτρόπου προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν σκοπούς όπως σε περίπτωση ατυχήματος ώστε να μπορεί με διάταγμα δικαστηρίου να παρουσιάζεται στο δικαστήριο το τι έγινε 10 δευτερόλεπτα πριν και 10 δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα. Δεύτερη ευχέρεια που παρέχεται είναι σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας και κακόβουλης ζημιάς, θα ενεργοποιούνται οι κάμερες, αφού έχουν αισθητήρα. Οι εν λόγω κάμερες παρακολουθούν αλλά δεν αποθηκεύουν ή δημοσιεύουν οτιδήποτε. Ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνονται στο νομοθετικό πλαίσιο και τα κυβερνητικά οχήματα».

Ο κ. Παπαδούρης υπενθύμισε πως στο πρόσφατο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που χάθηκαν οπαδοί του ΠΑΟΚ, η αστυνομία χρησιμοποίησε τα 20 αυτά δευτερόλεπτα για να διαπιστωθεί πως συνέβη η σύγκρουση.

Το ΑΚΕΛ τοποθετήθηκε εναντίον της εν λόγω πρότασης τονίζοντας πως θα δημιουργηθεί ένα «big brother» στους κυπριακούς δρόμους.

Η πρόταση νόμου ψηφίστηκε σε νόμο με 19 ψήφους υπέρ, 16 εναντίον και 1 αποχή.