Εικοσιτετράωρη παγκύπρια στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ. Η απεργία ξεκίνησε τα μεσάνυκτα της 22ης Απριλίου και θα ολοκλήρωθεί τα μεσάνυχτα απόψε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, από τη στάση εργασίας δεν αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία κρίσιμων υποδομών που επηρεάζουν τους καταναλωτές ενώ θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντεχνίες της Αρχής είχαν συνάντηση την Τρίτη με τον Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν τα ζητήματα της ενέργειας, του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και της επάρκειας. Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ – ΟΗΟ -ΣΕΚ Κυριάκος Ταφούνας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων.

Κλειστά θα είναι σήμερα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Γραφεία της ΑΗΚ. Όπως ανακοινώθηκε οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται ηλεκτρονικά είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ, μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (EAC Mobile App), μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων και σε όλα τα ταχυδρομικά γραφεία παγκύπρια.

Ακόμη μπορούν να γίνονται αιτήσεις για νέους πελάτες, συνδέσεις, αποσυνδέσεις και μεταβιβάσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

