«Η αναστολή των θανατώσεων συνιστά παρέκκλιση από τον ευρωπαϊκό κανονισμό», υπογραμμίζει σε γραπτή δήλωση ο γενικός διευθυντής Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, μετά από συνάντηση με εκπροσώπους των διαμαρτυρόμενων στη Ριζοελιά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Μετά από αίτημα εκπροσώπων των διαμαρτυρομένων κτηνοτρόφων, πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα πολύωρη συνάντηση μεταξύ τετραμελούς αντιπροσωπείας τους στην παρουσία και της Υπουργού.

Η συνάντηση ξεκίνησε σε θετικό κλίμα, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τους εμβολιασμούς και τις δειγματοληψίες. Κατέστη σαφές πως η θανάτωση των ζώων δεν είναι επιλογή, αλλά νομική υποχρέωση που απορρέει από τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Η μη τήρηση του κανονισμού ελλοχεύει κινδύνους εξόδου της Κύπρου από την ενιαία αγορά με αναμενόμενες αρνητικές συνέπειες.

Εξηγήσαμε στους κτηνοτρόφους τον τρόπο διαμόρφωσης και καταβολής των αποζημιώσεων, καθώς οι πληρωμές ξεκίνησαν από τον περασμένο Μάρτιο, ενώ καλέσαμε σε διάλογο, συνεργασία και πιστή τήρηση των μέτρων, καθώς αυτό αποτελεί τη μόνη οδό για αποτροπή της διασποράς του ιού και διάσωση της κτηνοτροφίας του τόπου μας.

Κατά τη συνάντηση ξεκαθαρίστηκε ότι το αίτημα των διαμαρτυρομένων για αναστολή των θανατώσεων, σε συνδυασμό με παγκύπρια δειγματοληψία, αποσκοπεί —κατά την άποψή τους— στο να διαφανεί ότι ολόκληρη η χώρα είναι θετική στον ιό. Εκτιμούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως μοχλός πίεσης προς την ΕΕ, με στόχο να επιδείξει κατ’ εξαίρεση «ευελιξία» και να επιτρέψει τη διατήρηση των μολυσμένων ζώων στις μονάδες.

Διευκρινίστηκε, ωστόσο, από πλευράς μας, ότι η αναστολή των θανατώσεων συνιστά παρέκκλιση από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Επαναλάβαμε τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια τακτική, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων είναι αδιαπραγμάτευτοι και εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παράλληλα, εξηγήθηκε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος δειγματοληψιών, στη βάση του κανονισμού, στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, χωρίς να εντοπιστούν θετικά κρούσματα.

Τονίστηκε, επιπλέον, ότι η μετάδοση του ιού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις μετακινήσεις, και ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις και συναθροίσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς, υπονομεύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου.

Επίσης επαναλήφθηκε και το ότι οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης είναι στο τραπέζι, αλλά η εφαρμογή των πρωτοκόλλων και η συνεργασία αποτελούν μονόδρομο για την προστασία της κτηνοτροφίας μας μακροπρόθεσμα. Χωρίς συνεργασία και τερματισμό των κινητοποιήσεων, δεν μπορεί να συνεχιστεί ο διάλογος αλλά ούτε και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει διασπορά του ιού.

Γι αυτό για ακόμα μία φορά απευθύνω έκκληση στους διαμαρτυρόμενους να τερματίσουν τις συναθροίσεις.