Απάντηση από το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) πήρε η Ανόρθωση σχετικά με την έφεση στην απόφαση της ΦΙΦΑ για τον Έλντερ Φερέιρα. Ουσιαστικά εκείνο που προκύπτει είναι πως η ομάδα της Αμμοχώστου οριστικά δεν έχει το δικαίωμα να κάνει μετεγγραφές στις δύο μετεγγραφικές περιόδους που ακολουθούν. Ο λόγος της επιβολής αυστηρότερης τιμωρίας για την «Κυρία» ήταν η συνεχιζόμενη και κατ’ επανάληψη παραβίαση των κανονισμών της FIFA.

Αναφορά στην ανακοίνωση των κυανολεύκων γίνεται και στο εμπάργκο των τριών αγωνιστικών περιόδων το οποίο επιβλήθηκε πρόσφατα, με την Ανόρθωση να ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για την έφεση την οποία έκανε ο Ματζίντ Ουαρίς. Η απόφαση του CAS είναι υπέρ του Γκανέζου.

