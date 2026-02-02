Άδοξα και πρόωρα ολοκληρώθηκε η τρίτη θητεία του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο της Ανόρθωσης. Η ομάδα της Αμμοχώσστου ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Γεωργιανό προπονητή, 148 ημέρες μετά την πρόσληψη του στις 7 Σεπτεμβρίου του 2025.
Eπίσημο: Τέλος από την Ανόρθωση ο Τιμούρ Κετσπάγια με 18 λέξεις!
