Άδοξα και πρόωρα ολοκληρώθηκε η τρίτη θητεία του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο της Ανόρθωσης. Η ομάδα της Αμμοχώσστου ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Γεωργιανό προπονητή, 148 ημέρες μετά την πρόσληψη του στις 7 Σεπτεμβρίου του 2025.

