Ένα σπάνιο και συγκλονιστικό βίντεο – ντοκουμέντο αναρτήθηκε από τη σελίδα στο Facebook με την ονομασία «Pride of Famagusta – Glory Days». Η εικόνα μας μεταφέρει στο -ερημωμένο σήμερα- ιδιόκτητο οίκημα της Ανόρθωσης, στην Αμμόχωστο, στη Λεωφόρο Ευαγόρου, αριθμός 95.

Είναι μια περιήγηση στο περίφημο και ονομαστό «Καλλιμάρμαρο Οίκημα» της «Κυρίας», το οποίο εγκαταλείφθηκε βίαια το καλοκαίρι του 1974 εξαιτίας της τουρκικής εισβολής.

«Εδώ που θα κτυπούν για πάντα οι παλμοί της καρδιάς μας…», είναι η ανάρτηση που συνοδεύει το συγκλονιστικό αυτό βίντεο διάρκειας 2 λεπτών περίπου. Οι εικόνες αναδεικνύουν τη μεγαλοπρέπεια του κτηρίου που ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση τις 10 Σεπτεμβρίου 1965.

