Ανεξέλεγκτα δρα Τούρκος έποικος στην «παγωμένη περιοχή» της νεκρής ζώνης στην κατεχόμενη Αυλώνα και ύστερα από την είσοδο του την περασμένη Πέμπτη εμφανίστηκε και χθες Κυριακή. Mάλιστα, κούρεψε μεγάλη έκταση ακόμη και κάτω από το παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών, συνοδευόμενος από άλλον έποικο ο οποίος με ειδικό μηχάνημα έδενε τον σανό σε μπάλες.

Σε βίντεο φαίνεται τόσο το μηχάνημα με το οποίο ο σανός μετατρέπεται σε μπάλες όσο και η περιοχή στην οποία εισήλθαν παράνομα οι δύο έποικοι. Ο τούρκος έποικος θερίζει τον σανό μέχρι τα όρια του χωμάτινου δρόμου ο οποίος χρησιμοποιείται και από τα Ηνωμένα Έθνη για περιπολίες.

Όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης Αυλώνας κ. Μενέλαος Σάββα στο philenews, το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως ο δρόμος ο οποίος χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη, μετακινηθεί βόρεια της υφιστάμενης νεκρής ζώνης, μέχρι τα όρια της υπερυψωμένης σκοπιάς των Τούρκων», ώστε να μπορούν οι Ελληνοκύπριοι γεωργοί να καλλιεργούν τα χωράφια τους.

Σημειώνεται, πως οι γεωργοί της Αυλώνας στους οποίους ανήκουν τα τεμάχια γης τα οποία καταπατούνται και τυγχάνουν παράνομης εκμετάλλευσης, δεν μπορούν να εισέλθουν στην «παγωμένη περιοχή». Πέραν των άλλων λόγων που καθιστούν παρακινδυνευμένη τυχόν είσοδο των Ελληνοκυπρίων γεωργών στην «παγωμένη περιοχή», αποτελεί γεγονός ότι σε κοντινή απόσταση και συνεπώς σε απόσταση βολής, βρίσκονται τουρκικά φυλάκια τη στιγμή κατά την οποία δεν υπάρχουν φυλάκια της Εθνικής Φρουράς, ώστε να αισθάνονται κάποιας μορφής ασφάλεια.

Σημειώνεται επίσης, πως τα Ηνωμένα Έθνη, παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν, δεν μπορούν να επιβάλουν στους εποίκους να απομακρυνθούν και περιορίζονται στην προσπάθεια να τους πείσουν ότι απαγορεύεται η δραστηριοποίησή τους και ότι πρέπει να απομακρυνθούν, κάτι το οποίο, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν λειτουργεί.

Ελληνοκύπριοι γεωργοί θεωρούν πως η είσοδος και η δραστηριοποίηση των εποίκων γεωργών στην «παγωμένη περιοχή» δεν είναι τυχαία, με δεδομένο πως ο τουρκικός στρατός ελέγχει τα πάντα και ουδείς θα τολμούσε να εισέλθει χωρίς την έγκριση ή την ανοχή των Τούρκων αξιωματικών.

Όταν επισκεφθήκαμε την περιοχή την περασμένη Τετάρτη, ελικόπτερο και τέσσερα διπλκοκάμπινα των Ηνωμένων Εθνών διενεργούσαν περιπολίες.

Ως προς την τακτική που ακολουθούν Τούρκοι έποικοι, φέρονται να δεσμεύονται στα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν θα εμφανιστούν ξανά και όντως σε κάποιες περιπτώσεις συμμορφώνονται, αλλά στη συνέχεια εμφανίζεται στην περιοχή άλλος έποικος, προφανώς συνεργάτης τους, και όταν εντοπιστεί και αυτός από τους ΟΗΕΔΕΣ, ύστερα από αρκετή συζήτηση η οποία μπορεί να διαρκέσει και μήνες, δεσμεύεται και αυτός αλλά στην πορεία εμφανίζεται άλλος στη θέση του.

Υπενθυμίζεται πως, εκτός από τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις παράνομης εισόδου Τούρκων εποίκων στην «παγωμένη περιοχή», είχε προηγηθεί και άλλη στις 5 Ιανουαρίου.